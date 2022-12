Você terá o “Controle Total” do seu WhatsApp com essa nova ferramenta

Novidade do WhatsApp! A Meta vem trabalhando em recursos que permitem os usuários utilizarem a conta do aplicativo simultaneamente em diferentes dispositivos. No entanto, ao mesmo tempo que a empresa está preocupada em trazer mais acesso à plataforma de mensagens, ela ainda considera a privacidade dos usuários.

Em mais uma investida de proporcionar segurança no aplicativo, o WhatsApp vai lançar o recurso chamado “Controle Total”, que irá dificultar o acesso às mensagens enviadas no mensageiro por terceiros. A intenção é impedir que pessoas tenham acesso a contas de outras, evitando a tão temida espionagem e invasão de privacidade.

Como funcionará o novo recurso do WhatsApp?

Atualmente o WhatsApp conta com três versões oficiais, sendo:

Aplicativo para iOS e Android;

WhatsApp Web para navegadores;

WhatsApp Desktop, instalado nos computadores como um aplicativo.

Segundo o portal WABetaInfo, a empresa pretende conectar as versões a uma nova ferramenta de controle. Desse modo, o mecanismo de segurança impedirá que terceiros tenham acesso aos chats do usuário.

Na prática, “Controle Total” funcionará como uma tela de bloqueio no WhatsApp Desktop, que só será removida com o uso de uma senha criada pelo dono da conta. No aplicativo para celular, o desbloqueio acontecerá utilizando a impressão digital.

Caso o usuário esqueça a senha, será preciso sair da plataforma e acessá-la novamente. Na ocasião, ainda será necessário escanear o QR Code com o smartphone. Lembrando que o novo recurso é opcional, logo caberá ao usuário aderi-lo ou não.

Vale ressaltar que a funcionalidade anda está em fase de teste na versão beta do WhatsApp Desktop, que é usado apenas por um pequeno grupo de usuários.

Botão invisível pode desabilitar notificações

Está sendo testado na versão Beta do mensageiro uma espécie de botão invisível que pode desabilitar notificações de chamadas, principalmente nos momentos em que não podemos ou não queremos ser perturbados.

Para habilitar o novo recurso, é preciso entrar em “Configurações” no seu WhatsApp e em seguida acessar a barra de “Notificações”. Contudo, a ferramenta não tem prazo de chegada para o WhatsApp e segue sendo testada pelos usuários na versão Beta.

Como esconder as mensagens do WhatsApp?

Usuários do WhatsApp podem esconder mensagens recebidas no mensageiro em poucos passos no aplicativo. No entanto, o recurso só está disponível para aqueles que utilizam um aparelho com sistema operacional Android.

Por meio da ferramenta, o usuário consegue ocultar as mensagens ou até mesmo as notificações de conversas em grupos ou privadas. Basta fazer alguns ajustes no aplicativo. Veja como abaixo:

No seu telefone Android, abra o aplicativo WhatsApp; Em seguida, procure o chat que deseja ocultar; Quando encontrá-lo, pressiona-o; Agora, selecione o ícone da caixa com uma seta, na parte superior da tela; Desta forma, o chat será arquivado. Para acessar esta conversa, basta acessar a seção “Arquivados”, na parte superior de Bate-papos; Por fim, acesse o chat que quiser e pronto.

Vale lembrar que é possível desarquivar o chat seguindo os mesmos passos, no entanto, clicando na caixa com a seta para a operação inversa. Além disso, as mensagens continuarão chegando, mas não aparecerão nas notificações, portanto você terá mais privacidade.

Mensagens de texto de visualização única

Agora, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, pretende expandir o recurso de visualização única para as mensagens. A expectativa é habilitar o recurso com meios as condições semelhantes as mensagens de vídeos e fotos. Sendo assim, a pessoa que recebe o arquivo de visualização única não poderá fazer captura de tela ou encaminhar a imagem.

Para o envio da mensagem, no caso de arquivos de fotos e vídeos, o recurso de exibição única é habilitado ao selecionar o ícone do número 1 presente do lado direito ao lado da opção de envio do aplicativo. Já para as mensagens de texto, a plataforma está testando um ícone de botão com um cadeado indicando a função.

Vale ressaltar que a novidade está disponível na versão beta para Android 2.22.25.20 e, por enquanto, não há previsão pra chegar a todos usuários do WhatsApp.