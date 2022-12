Volkswagen recebe inscrições para programa de estágio

Em busca de novos talentos para compor sua equipe, a Volkswagen do Brasil está recebendo inscrições para o Programa de Estágio 2023, cujo tema é “Vem transformar a mobilidade com a gente!”. Ao todo, estão disponíveis mais de 100 vagas para estudantes do ensino superior interessados em trabalhar nas fábricas de veículos Anchieta (em São Bernardo do Campo, SP), São José dos Pinhais (PR) e Taubaté (SP), na fábrica de motores de São Carlos (SP) e no Centro de Peças e Acessórios de Vinhedo (SP).

Podem participar do processo seletivo universitários matriculados nos cursos de Administração, Administração com ênfase em Comércio Exterior, Análise de Sistemas, Automação de Escritórios e Secretariado, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Ciências e Humanidades, Ciência e Tecnologia, Comércio Exterior, Comunicação Social (todas as ênfases), Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Automotiva, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica ou Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Engenharia Sanitária, Marketing, Propaganda e Marketing, Publicidade e Propaganda, Secretariado, Sistema da Informação, Tecnologia da Informação, além de Tecnologia em Comércio Exterior, com formação prevista para dezembro de 2023 a julho de 2025.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, dentre os quais se destacam plano de saúde, desconto para compra de veículos 0km da Volkswagen, bolsa auxílio, seguro de vida, parcerias com Gympass e Zenklub, almoço parcialmente subsidiado, estacionamento gratuito, transporte fretado gratuito e ambulatório médico na unidade.

Além da capacitação técnica, a empresa, tem como premissa fomentar a inclusão de públicos diversos, como mulheres, LGBTQIA+, pessoas negras, PcD e gerações seniores, reafirmando o compromisso de diversidade da empresa. De modo que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, desde que sejam criativas, cheias de energia e com vontade de superar desafios.

O programa é uma grande chance para quem deseja ingressar no mercado de trabalho e complementar o ensino acadêmico desenvolvendo habilidades e conhecimentos em situações práticas.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se inscrever até o dia 31 de janeiro de 2023 pelo site https://volkswagen.across.jobs/. A seleção será dividida em etapas, que incluem teste online, dinâmica em grupo e entrevista. A contratação está prevista para abril de 2023.