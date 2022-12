A empresa Votorantim atua na gestão de um amplo portfólio nos setores da economia como cimentos, energia, mineração, metais e vários outros. A companhia está presente no mercado de trabalho há quase um século e o seu objetivo é crescer cada vez mais. Veja, a seguir, as vagas disponíveis e as informações referente ao processo seletivo.

Votorantim Cimentos abre novos EMPREGOS pelo país

A Votorantim é uma das maiores empresas do mundo atuando em seu setor, a companhia está presente em 10 países e acredita que o que é bom deve durar. Apesar de ser uma empresa sólida, a companhia é muito flexível e não perde as novas tendências no mercado de trabalho.

As vagas anunciadas pela contratante, exigem profissionais qualificados que buscam crescer profissionalmente em prol da empresa, sempre priorizando a entrega de bons resultados. Confira a seguir os cargos disponíveis e todas as informações referente a candidatura.

Ajudante de Bomba – SP, MG;

Consultor de Pesquisa e Desenvolvimento – Remoto e Curitibanos/PR;

Analista de Compras Sênior – Remoto e Curitiba/PR;

Coordenador de Operações de Vendas – Curitiba/PR;

Analista de Gestão de Território Pleno – Distrito Federal;

Líder Central Concreto – São Paulo;

Analista de Inteligência de Mercado Sênior – Curitiba/PR;

Operador de Empilhadeira – Vidal Ramos/SC;

Jovem Aprendiz Administrativo – São Paulo;

Assistente de Almoxarifado (PCD) – Ananindeua/PA;

Vendedor Interno – Curitiba/PR.

Como se candidatar

Para acessar mais informações referente às vagas anunciadas, o candidato deve acessar o site 123 empregos e realizar o envio de um currículo para o análise da companhia.

