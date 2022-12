Votorantim tem NOVOS empregos pelo Brasil

Ao longo da história da Votorantim de quase um século, eles expandiram as suas operações e mercados além das fronteiras nacionais, e hoje eles são uma das maiores empresas do setor no mundo. A história dela começou em 1933 no interior de São Paulo e hoje atuam em 10 países.

Votorantim abre novas oportunidades de trabalho pelo país

Em um mundo onde tudo parece passageiro, a Votorantim acredita que as coisas boas devem durar. Este é o seu propósito, afinal os seus produtos são obras duradouras. Eles são uma empresa sólida e flexível ao mesmo tempo.

Conecte-se à tecnologia e às novas tendências sem perder o foco no que mais importa: as pessoas. Estão passando por uma jornada de transformação e acreditam que cada pessoa que entra em sua empresa é única e contribui para o seu desenvolvimento e crescimento. A história de cada colaborador se confunde com a sua, e é assim que eles constroem um legado duradouro!

Op. de Logística Júnior;

Ajudante de Bomba;

Vendedor Interno;

Anl. de Compras Pl;

Tec. de Manutenção;

Anl. Gestão Território Pl;

Op. de painel central;

Anl. Inteligência de Mercado Sr;

Tec. de Mineração;

Aprendiz de PCM;

Op. Mantenedor;

Ass. Administrativo;

Tec. Especialista Manutenção;

Ass. Desenvolvimento Técnico de Mercado;

Op. Máquinas Móveis;

Ass. Qualidade Concreto Jr;

Superv. de PCM;

Eng. em Química.

Como se candidatar

Quem possui interesse em alguma das oportunidades mencionadas pela empresa Votorantim precisa acessar o site 123 empregos e seguir as instruções lá indicadas. Escolha o seu cargo desejado e faça a sua inscrição.

