Walter Casagrande e Tiago Leifert travam embate na web

O comentarista esportivo Walter Casagrande, de 59 anos, escreveu em uma coluna que Tiago Leifert, 42, tentou prejudicá-lo dentro da TV Globo. O ex-apresentador do ‘Big Brother Brasil’ rebateu a fala do ex-atleta do Corinthians e destacou que mal conhecia o colega de firma.

“Ele [Leifert] desrespeitava superiores na frente de todos por ser filho de diretor [Gilberto Leifert]. Sem contar que, quando escreveu um texto para a revista GQ dizendo que futebol e política não poderiam se misturar, eu escrevi um outro texto completamente ao contrário (nós dois erámos colunistas no mesmo veículo). Ele não gostou, pediu ao diretor para que eu fosse demitido. No ‘eu’ ou ‘ele’, foi Tiago quem saiu”, escreveu Casagrande.

“O que você escreveu sobre mim na sua coluna não é verdade e você sabe. Eu nunca destratei nenhum chefe (deles eu tenho o telefone!), falo com todos e tenho relação ótima com todos. Quando saí da Globo ano passado, fui homenageado ao vivo no horário nobre (outra coisa que não temos em comum). Tanto é que estou lá no Esporte de novo! Me chamaram para voltar, estou na mesma redação e com a mesma turma”, rebateu o papai da Lua através de um post no Instagram.

Casagrande, então, voltou a se pronunciar sobre o assunto e afirmou que “queria ter paz”. “Um último esclarecimento: eu falei que a seleção brasileira poderia vencer a Copa mesmo sem o Neymar. Não quero entender que você está sendo mentiroso. Prefiro achar que você está com algum problema de memória. Bom, Tiago, não quero mais tocar nesses assuntos. Agora chega, porque só quero paz na minha vida”, pontuou o comentarista esportivo.

