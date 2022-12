Wanessa adianta aniversário do filho por conta do ‘BBB 23’, diz colunista

Foto: Reprodução/Instagram/Henrique Gendre

Parece que a cantora Wanessa Camargo já está com tudo acertado para a entrada no camarote do “BBB 23”. Pelo menos é o que afirma a coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo o jornalista, a filha de Zezé Di Camargo adiantou a festa de aniversário do filho em um mês por conta do confinamento no reality show da Globo.

Wanessa comemorou o novo ciclo do primogênito no domingo (11), mas José Lucas só faz aniversário no dia 5 de janeiro. Como o programa estreia no dia 16 de janeiro, nesta data os famosos e anônimos já devem estar na preparação para o confinamento.

Na comemoração, o filho de Wanessa Camargo ganhou um festão com toda a família, além de um show particular do cantor MC Guimê.

Vale lembrar que recentemente a cantora publicou uma série de vídeos no perfil do Instagram onde negou a ida para o reality show.

“Tenho planos de shows em janeiro, tudo marcado já, trabalhando bastante. Já tenho férias marcadas com as crianças, não existe BBB. Esse ano, eu acho que eles estão um pouco atrasados. Realmente, no ano passado corria sim essa possibilidade de acontecer, não aconteceu, e esse ano não vai acontecer”, contou ela.

