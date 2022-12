Web aponta indireta de ex de Thiago Rodrigues após polícia descartar assalto

Foto: Reprodução/Band e Reprodução/Instagram

A apresentadora Cris Dias apareceu nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (19), para publicar um polêmico desabafo que foi apontado por internautas como uma indireta.

A publicação, que foi feitas horas depois de uma reportagem do Domingo Espetacular mostrar que o ator não foi espancado durante um assalto, deixou a web com a pulga atrás da orelha.

“A verdade sempre aparece, por mais patético e surreal que possa parecer”, escreveu a ex-esposa de Thiago Rodrigues no perfil do Twitter.

Nos comentários, internautas especularam para quem seria a afirmação. “Caiu e sozinho agorinha”, disse uma conta em referência ao ator. “Um verdadeiro ator”, disse outra conta. “Essa caiu como uma luva”, disse mais um.

No vídeo veiculado na atração dominical, é possível ver que o ator tentou sentar em uma barraca, acabou caindo de costas e batendo a cabeça no chão, pessoas que passavam no local tentaram prestar socorro ao famoso.

Ao programa, a delegada Bianca Lima, responsável pelo caso, afirmou que a polícia possui certeza de que o homem das imagens é Thiago Rodrigues e confirmou que não existiu espancamento.

Vale lembrar que Cris Dias e Thiago Rodrigues foram casados por nove anos, tiveram um filho, mas a relação chegou ao fim de forma conturbada em 2019.

A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer 🍷 — Cris Dias (@crisdiass) December 19, 2022

