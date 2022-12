Wesley Safadão comemora show no Réveillon de Salvador

Foto: Divulgação / Potência Music

Wesley Safadão já conta os dias para apresentação no Réveillon de Salvador. O cantor dividirá o palco do Festival da Virada, no dia 31 de dezembro, com nomes como Léo Santana, João Gomes e Cláudia Leitte.

Em entrevista para a Quem, o cantor falou sobre a sensação de encerrar um ano e começar outro em cima do palco, em contato direto com o público.

“A virada sempre tem um gosto diferente porque vem acompanhada de novos sonhos, esperança de um próximo ano melhor e novos desafios. E 2023 vem com muita novidade pra minha vida, e eu estou louco pra compartilhar com o meu público”, disse.

O cantor ainda falou sobre a relação com a Bahia e a doação do cachê de um show para as vítimas das fortes chuvas no sul do estado.

“Eu vim de um lugar muito humilde, e hoje graças a Deus tenho condições de ajudar. Que seja assim por muito tempo”, disse Wesley Safadão.

O cantor ainda revelou que pretende ficar em Salvador no início do novo ano: “Se a agenda deixar, quero curtir um pouco. Amo a energia baiana”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.