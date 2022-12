WhatsApp está testando recurso solicitado pelos usuários; confira a novidade!

Mais um pedido dos usuários do WhatsApp será atendido pela Meta, empresa dona do mensageiro. Está sendo testada a ferramenta que permitirá que mensagens de texto sejam enviadas com visualização única, assim como já ocorre com fotos e vídeos.

Desse modo, o receptor da mensagem só terá a chance de visualizar o texto apenas uma vez, sem a possibilidade de repeti-la. Segundo o portal WABetaInfo, com a visualização única, a mensagem irá sumir assim que o destinatário a tiver lido pela primeira vez.

Qual a utilidade da nova função do WhatsApp?

A intenção do novo recurso é trazer mais segurança para usuário na hora de compartilhar dados importantes. Desse modo, ao partilhar a informação, como o número de algum documento, senhas e segredos, por exemplo, o texto só poderá ser visto apenas uma vez.

A expectativa é habilitar o recurso com meios as condições semelhantes as mensagens de vídeos e fotos. Sendo assim, a pessoa que recebe o arquivo de visualização única não poderá fazer captura de tela ou encaminhar a imagem.

Para o envio da mensagem, no caso de arquivos de fotos e vídeos, o recurso de exibição única é habilitado ao selecionar o ícone do número 1 presente do lado direito ao lado da opção de envio do aplicativo.

Já para as mensagens de texto, a plataforma está testando um ícone de botão com um cadeado indicando a função. Vale ressaltar que a novidade está disponível na versão beta para Android 2.22.25.20 e, por enquanto, não há previsão pra chegar a todos usuários.

Como esconder as mensagens do WhatsApp?

Usuários do WhatsApp podem esconder mensagens recebidas no mensageiro em poucos passos no aplicativo. No entanto, o recurso só está disponível para aqueles que utilizam um aparelho com sistema operacional Android.

Por meio da ferramenta, o usuário consegue ocultar as mensagens ou até mesmo as notificações de conversas em grupos ou privadas. Basta fazer alguns ajustes no aplicativo. Veja como abaixo:

No seu telefone Android, abra o aplicativo WhatsApp; Em seguida, procure o chat que deseja ocultar; Quando encontrá-lo, pressiona-o; Agora, selecione o ícone da caixa com uma seta, na parte superior da tela; Desta forma, o chat será arquivado. Para acessar esta conversa, basta acessar a seção “Arquivados”, na parte superior de Bate-papos; Por fim, acesse o chat que quiser e pronto.

Vale lembrar que é possível desarquivar o chat seguindo os mesmos passos, no entanto, clicando na caixa com a seta para a operação inversa. Além disso, as mensagens continuarão chegando, mas não aparecerão nas notificações, portanto você terá mais privacidade.