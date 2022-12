Whatsapp libera recurso para criar avatar no app; veja como utilizar

Na última semana, o Whatsapp adicionou um novo recurso ao aplicativo de telefone móvel. Trata-se do avatar. Agora, os usuários poderão criar o seu próprio avatar e inserir como foto de perfil. Além disso, também será possível compartilhar o avatar criado com os seus amigos e grupos, através do recurso figurinhas.

Esta é mais uma opção divertida que o aplicativo oferece para os seus usuários. Ademais, também pode servir como um item a mais de segurança, uma vez que é uma alternativa diferente da utilização de uma imagem de perfil real.

Avatar: novo recurso do Whatsapp

O novo recurso do Whatsapp promete agradar a todos os usuários e tornar as conversas mais interativas e divertidas.

Cada usuário poderá criar o seu avatar personalizado. O app conta com bilhões de combinações diferentes para a criação de um avatar estilizado para cada perfil. Assim, será possível escolher entre vários tipos de cabelos, roupas e características corporais e faciais.

Os desenvolvedores do novo recurso também criou um pac com 36 figurinhas que podem ser representadas pelo seu avatar. Dessa forma, você poderá compartilhar o seu avatar em diferentes situações e emoções com os seus amigos e grupos do Whatsapp.

O Whatsapp é operacionalizado pelo Meta, mesma empresa responsável pelo Instagram e pelo Facebook. Sendo assim, os avatares do app serão iguais a estas redes sociais. No entanto, a empresa não divulgou se pretende integrar com as outras duas plataformas.

Como criar um avatar no Whatsapp?

Criar o seu avatar é muito fácil e rápido. Para isso, siga o passo a passo a seguir:

Primeiro, se você estiver utilizando um telefone Android, clique nos 3 pontinhos do cantor superior direito do aplicativo. Caso utilize IOS, clique em “configurações”; Em seguida, selecione a opção “Avatar”; Depois, basta clicar na opção “Criar Avatar”; Agora, você irá definir as características do seu avatar. Por isso, siga todas as instruções da tela e escolha as opções que desejar; Por fim, basta clicar em “ok” e o seu avatar já estará disponível para você utilizar!

Após criar o seu avatar do Whatsapp, você poderá inseri-lo como imagem no seu perfil. Para isso, clique na opção para editar a foto do perfil e selecione a opção “Usar Avatar”.

Além disso, você também já poderá compartilhar as figurinhas do seu personagem com os seus amigos. Lembre-se que, ao compartilhá-los, os seus amigos também poderão utilizá-los em suas conversas e compartilhar com outras pessoas.

Caso o novo recursos ainda não esteja aparecendo para você, é possível que o seu aplicativo não esteja atualizado. Por isso, entre na loja de aplicativos do seu celular e atualize o seu app.

Novo recurso para conversar consigo mesmo

Recentemente, o Whatsapp também liberou um novo recurso para os seus usuários. Trata-se de uma opção mais rápida e eficiente para conversar consigo mesmo no app.

Com certeza já deve ter utilizado o app para salvar lembretes ou até mesmo mensagens para você mesmo, não é mesmo?

Este é um recurso muito utilizado pelas pessoas que desejam anotar lista de tarefas, lembretes ou até mesmo realizar anotações diversas para ter acesso fácil depois. E agora, o Whatsapp forneceu uma nova ferramenta para facilitar a sua vida nesses momentos.

Como conversar consigo mesmo no app?

A nova atualização do aplicativo já surgiu com a nova funcionalidade disponível. Além disso, é muito fácil utilizá-la e qualquer pessoa consegue acessar facilmente a nova função. A seguir, confira como conversar com você mesmo no Whatsapp:

Primeiro, ao abrir o aplicativo, você deverá clicar no ícone de “iniciar uma nova conversa”, que fica no canto inferior direito da tela; Depois, aparecerá a lista dos seus contatos para iniciar uma nova conversa. Caso o seu aplicativo esteja atualizado, o seu próprio contato aparecerá no topo dessa lista. Assim, basta clicar no seu contato para abrir uma nova conversa com você mesmo; Agora, uma nova conversa será iniciada e você já poderá enviar mensagens para você mesmo e salvar as suas melhores ideias!