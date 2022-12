WhatsApp: Saiba quem te mandou mensagem sem pegar no celular

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais famoso do mundo. Por meio do mensageiro, os usuários podem se comunicar com qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo.

Assim, pela diversidade de conversas e contatos, pode haver aquelas que demandam respostas urgentes, outra podem ser de contatos que são prioridade.

Dessa forma, surgiu a necessidade dos usuários do WhatsApp de utilizarem diferentes sons para cada contato. A função possibilita que, mesmo sem estar perto do celular, a pessoa identifique quem está mandando mensagem.

Portanto, confira como fazer essa mudança no aplicativo.

Como saber quem te mandou mensagem pelo som

O ajuste pode ser feito de forma rápida e simples pelo aplicativo do WhatsApp. Confira o passo a passo:

Para iOS

Acesse o WhatsApp;

Clique no chat da pessoa (ou grupo) que deseja personalizar o som;

Toque no nome do chat da pessoa ou do grupo;

Clique na opção “Papel de parede e som”;

Feito isso, clique em ‘Personalizar o toque’;

Escolha entre ‘Toques de alerta’ e ‘Clássicos’.

Clique em salvar e pronto.

Para Android

Acesse o WhatsApp;

Clique nos 3 pontinhos no canto superior direito, dentro da conversa com a pessoa;

Escolha a opção “Ver Contato”;

Abaixo da parte de mídia, clique em Notificações Personalizadas;

Ative a personalização e escolha o som de preferência.

Uso do WhatsApp será cobrado?

Atualmente, o WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado no país. Entretanto, um novo aviso sobre cobrança pelo uso do WhatsApp Premium têm deixado dúvidas para muitos usuários.

De acordo com a Meta, a nova versão do aplicativo está passando por uma série de atualizações, que o deixará ainda melhor. Entretanto, muitos têm se questionado se o uso do WhatsApp passará a ser cobrado pela empresa responsável pelo aplicativo.

WhatsApp Premium será cobrado?

Para sanar as dúvidas dos usuários, a Meta informou que não haverá cobrança para enviar mensagens pelo WhatsApp. De acordo com a empresa, a versão premium do aplicativo se trata de uma versão mais atualizada do WhatsApp Business.

Essa modalidade é destinada para quem possui alguma empresa e deseja entrar em contato com seus clientes. A versão é muito utilizada por quem é MEI (Microempreendedor Individual), lojistas e outros empreendedores.

A Meta informou que a finalidade do WhatsApp Premium é simplificar o dia a dia dos empresários, possibilitando melhorias em suas vendas e o fechamento de negócios. As alterações permitirão que os usuários incluam até dez dispositivos à conta e também poderão personalizar links com o nome da sua empresa na URL.

Quando o WhatsApp Premium será liberado?

Muitos usuários já aguardam o lançamento da versão paga do WhatsApp. Todavia, o serviço ainda não possui um prazo para começar a operar. O que se sabe até o momento é que o “recurso” será destinado aos usuários do mensageiro voltado a negócios.

