Whatsapp testa nova funcionalidade que faz mensagens desaparecerem; entenda

O Whatsapp é o maior e mais famoso aplicativo de mensagens instantâneas do mundo. E ele está sempre se atualizando para trazer novidades e mais segurança para os seus usuários.

A novidade da vez é uma nova ferramenta que está sendo testada pela empresa que faz as mensagens desaparecerem após uma única visualização. Ou seja, tanto remetente quanto o destinatário não poderão mais visualizar as mensagens enviadas e recebidas após terem visto pela primeira vez.

Em 2020, o Whatsapp criou o recurso de mensagens temporárias, que fazia as mensagens das conversas desaparecerem após 7 dias. Depois, a plataforma incluiu as opções para fazer as mensagens sumirem após 90 dias e após 24 horas.

Whatsapp: nova funcionalidade faz mensagens desaparecerem

De acordo com a notícia veiculada no canal Mashale, ainda não existe uma data definida para que a nova funcionalidade esteja disponível para todos os usuários. No entanto, é possível testar a nova função na última versão beta do aplicativo para aparelhos Android (a 2.22.25.20).

Com o novo recurso de exclusão de mensagens, o destinatário também não poderá compartilhar a sua mensagem ou mesmo tirar print, como ocorre com os vídeos e fotos enviados pelo app.

Fotos e vídeos temporários

O Whatsapp também conta com uma função de visualização única para fotos e vídeos. Para enviar, o usuário precisa apenas escolher a mídia que deseja enviar e selecionar o ícone “1”, que aparece na tela. Assim, o destinatário só poderá abrir a mídia uma única vez.

Esta é uma das medidas de segurança adotadas pelo aplicativo. No entanto, ela não é totalmente eficaz, pois não impede o destinatário de tirar o print da tela. Além disso, mesmo se o print não fosse permitido, o outro usuário ainda poderia tirar uma foto com outro celular da tela.

Avatar: novo recurso do Whatsapp

Recentemente, o Whatsapp também anunciou a criação de outro recurso interessante no aplicativo: os avatares, que promete agradar a todos os usuários e tornar as conversas mais interativas e divertidas.

Assim, cada usuário poderá criar o seu avatar personalizado. O app conta com bilhões de combinações diferentes para a criação de um avatar estilizado para cada perfil. Assim, será possível escolher entre vários tipos de cabelos, roupas e características corporais e faciais.

Os desenvolvedores do novo recurso também criou um pac com 36 figurinhas que podem ser representadas pelo seu avatar. Dessa forma, você poderá compartilhar o seu avatar em diferentes situações e emoções com os seus amigos e grupos do Whatsapp.

O Whatsapp é operacionalizado pelo Meta, mesma empresa responsável pelo Instagram e pelo Facebook. Sendo assim, os avatares do app serão iguais a estas redes sociais. No entanto, a empresa não divulgou se pretende integrar com as outras duas plataformas.

Após criar o seu avatar do Whatsapp, você poderá inseri-lo como imagem no seu perfil. Para isso, clique na opção para editar a foto do perfil e selecione a opção “Usar Avatar”.

Além disso, você também já poderá compartilhar as figurinhas do seu personagem com os seus amigos. Lembre-se que, ao compartilhá-los, os seus amigos também poderão utilizá-los em suas conversas e compartilhar com outras pessoas.