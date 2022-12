Xanddy congratula filho e brinca sobre físico: ‘Precisa comer muita farinha’

Foto: Reprodução / Redes sociais

Xanddy Harmonia usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para homenagear o filho caçula, Victor Alexandre, de 19 anos. No post, o cantor publicou uma foto com o rapaz já adulto e a semelhança do físico entre os dois surpreendeu os seguidores.

“19 anos do Victor Alexandre hoje, alguém avisa que ele ainda precisa comer muita farinha? Filho, hoje o dia é ainda mais especial, pq nessa data Deus nos presenteou com um ser humano lindo e abençoado. Um menino cheio de luz e amor. Meu filho, que o Senhor Jesus te abençoe infinitamente, te guarde e seja sempre, sempre, sempre sua direção Eu te amo infinito, meu caçula. Feliz aniversário”, homenageou o paizão.

Quem também felicitou o aniversariante do dia foi Carla Perez, mãe de Victor e a primogênita do casal, Camilly Victória.

“Feliz aniversário! Eu te amo meu bebê! Deus te abençoe hoje e sempre. Eu sempre estarei do seu lado, para o que precisar. Vamos curtir seu dia neném!”, felicitou a irmã mais velha Camilly Victória.

“Hoje foi o dia escolhido por Deus para completar minha vida, com o filho mais humano, lindo, respeitador, amoroso, responsável, brincalhão, sensível e que tem o coração mais lindo do universo! Filhão, agradeço a Deus diariamente por Ele ter me escolhido para ser sua mãe, sou a mulher mais feliz do mundo inteirinho!”, homenageou Carla Perez.

“Oro para que Jesus Cristo continue te iluminando, abençoando e que todas as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Hoje, o dia é todinho seu… E que felicidade poder celebrar mais um ano assim, todos aqui juntinhos”, completou a mamãe coruja. Veja o post abaixo:

