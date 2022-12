Xanddy e Carla Perez recriam foto em aniversário de 19 anos do filho

Foto: Reprodução/Instagram

Carla Perez apareceu nas redes sociais na terça-feira (20) para comemorar o aniversário de 19 anos do filho Victor Alexandre, fruto do casamento com o cantor Xanddy.

Ao lado do maridão, a eterna loira do Tchan aproveitou o momento em família para recriar uma foto tirada pouco tempo após o nascimento do filho.

“Dia escolhido por Deus para completar minha vida, com o filho mais humano, lindo, respeitador, amoroso, responsável, brincalhão, sensível e que tem o coração mais lindo do universo!!!”, iniciou Carla Perez na legenda da publicação.

“Filhão, agradeço a Deus diariamente por Ele ter me escolhido para ser sua mãe, sou a mulher mais feliz do mundo inteirinho!!”, completou a esposa de Xanddy ao publicar as fotos em comparação.

Nos comentários, não faltaram felicitações para o filho do casal. “Parabéns, lindo!!! Saúde e Paz! Que belezura de família que eu amo”, escreveu Claudia Leitte. “Incrível esse antes e depois!”, comentou Sheila Mello. “Amei”, escreveu Lore Improta.

Veja a publicação:

