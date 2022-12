Xaviera morte em ‘Mar do Sertão’? Personagem descobre grave segredo

Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos de “Mar do Sertão”, Xaviera (Giovana Cordeiro) fará uma grave descoberta e vai correr risco de vida por conta do que viu.

Em uma cena da trama das nove, a personagem verá Deodora (Deborah Bloch) e Pajeú (Caio Blat) na maior pegação e vai ser sequestrada.

Tudo vai acontecer após a vilã ser desmascarada pelo próprio marido após tentar deixá-lo dopado para conseguir tomar conta dos negócios da família.

O romance da vilã chocará até Tertulinho (Renato Góes) que sempre protegeu e concordou com as atitudes da mãe. Nesse cenário, Xaviera estará na cola do personagem e verá a mulher na casa do filho.

Ao entrar no local para pegar um documento que pode ajudar José (Sergio Guizé) ela acabará vendo o romance dos dois e vai juntar os pontos acerca de tudo o que aconteceu.

Após ela contar tudo para Tertulinho em “Mar do Sertão”, Pajeú dirá que o melhor será matar a moça e ela acabará sendo sequestrada e presa em um cativeiro.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.