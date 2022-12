Xuxa atualiza estado de saúde após internação para cirurgias; entenda

Foto: Globo

Xuxa Meneghel passou por dois procedimentos cirúrgicos no sábado (10) e precisou se internar no hospital ALbert Einstein, em São Paulo, para a realização de uma lipoaspiração e além de uma interferência para remodelar o corpo.

No segundo procedimento estético, Xuxa optou por uma técnica conhecida como microagulhamento por radiofrequência.

Em entrevista ao site Fuxico, nesta terça-feira (12), a ex-global atualizou o estado de saúde e revelou estar se recuperando em casa.

“Estou bem. Não sinto dor nenhuma. Estou levantando numa boa, sentando numa boa, andando numa boa, e é como se eu tivesse feito bastante abdominais”, iniciou a loira.

“Estou achando que o cara tirou pouca coisa, falei tanto que eu odiava cirurgia que o médico deve ter entrado, tirado um pouquinho e pronto”, completou Xuxa.

A apresentadora seguirá em repouso total por dez dias e as filmagens do filme “Uma Fada Veio me Visitar” foram pausadas por conta da recuperação da artista.

