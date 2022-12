Xuxa rememora abuso sexual sofrido na infância em documentário

Foto: Globo

Um dos episódios mais traumáticos da vida de Xuxa Meneghel fará parte do documentário que será lançado pela Globoplay sobre uma das maiores apresentadoras do público infantil do Brasil.

Em entrevista ao jornal ‘Extra’, Xuxa contou que revisitou o passado ao falar sobre o abuso sexual sofrido na infância. A pedido de Pedro Bial, amigo de longa data de Xuxa e diretor do projeto, a apresentadora recordou a situação.

“A gente fez uma cena muito forte em Angra [dos Reis]. Me senti protegida também porque eu estava ao lado do Pedro”, disse.

No documentário, Xuxa fala que o momento funcionou como uma terapia para ela. Na ocasião, a apresentadora disse que após sofrer o abuso, foi para o mar e se esfregou com areia.

“Eles botaram essa cena. Foi terapêutico, foi forte, mexeu comigo. Ao mesmo tempo, foi libertador. Parece que eu abri aquela caixinha que estava me fazendo mal e encarei de frente.”

