Com o objetivo de proporcionar um salto de qualidade para o ensino do Brasil, a YDUQS atua transformando a sociedade através dos seus serviços de tecnologia e educação. Confira, a seguir, os novos empregos que foram disponibilizados pela companhia.

YDUQS abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Suas atividades deram início em 1970 e desde então ocorreram mudanças em muitas coisas, atualmente a companhia auxilia na educação de mais de 1 milhão de alunos e é considerada a maior empresa no setor educacional do País. Seu crescimento é recorrente e a empresa busca oferecer os melhores resultados.

A YDUQS atua através das plataformas Digitais, Premium e presenciais. Por trás de toda essa expansão, a companhia conta com cerca de 17 mil funcionários altamente preparados e dedicados para trabalhar em seus cargos. Neste momento, a contratante busca por novos especialistas para fazer parte do time. Confira, a seguir.

Analista Administrativo Financeiro – Belo Horizonte/MG;

Coordenador de Processos Acadêmicos – Rio de Janeiro;

Analista de Dados (PCD) – Rio de Janeiro;

Gerente de Unidade – Vida Redonda/RJ;

Analista de Planejamento de Mídia e Marketing Sênior (PCD) – Rio de Janeiro;

Estágio no setor de Gestão e Mudança;

Auxiliar de Manutenção Predial (PCD);

Analista de Planejamento de Mídia e Marketing Sênior (PCD);

Analista de Dados (PCD).

Mudança – Rio de Janeiro;

Analista de Estratégia de Renovação (PCD) – Rio de Janeiro;

Auxiliar de Manutenção Predial (PCD) – Curitiba/PR;

Analista de Operações Financeiras – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

Para encaminhar um currículo para o análise da empresa, basta seguir as orientações divulgadas no site 123 empregos. Veja todas as informações disponíveis direto na página de cadastro de currículo.

