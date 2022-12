Ypê abre vagas de emprego pelo Brasil; veja as regiões

A Ypê é uma empresa do Brasil, líder em limpeza e higiene que atua há mais de 70 anos no país com grande dedicação. A sua cultura é desenhada para garantir os seus valores de qualidade, cuidado, simplicidade, honestidade, propriedade, humildade e trabalho disciplinado do começo ao fim.

Ypê divulga oportunidades de emprego pelo país

Com sede em Amparo, no estado de São Paulo, a Ypê conta ainda com cinco unidades fabris: Itapissuma, Salto, Simões Filho, Anápolis e Goiânia.

Procuram pessoas que fazem a diferença, vivem a vida com optimismo e fazem sempre o melhor pelos consumidores e empresas. Confira todas as oportunidades abaixo:

Anl. Adm Gente Sênior;

Vendedor;

Anl. Automação Pleno;

Superv. Produção;

Anl. Comunicação Sênior;

Tec. Segurança Trabalho;

Anl. Controladoria Sênior;

Superv. Vendas;

Anl. Customer Service Junior;

Tec. Enfermagem Trabalho;

Anl. Custos Sênior;

Op. Logístico;

Anl. Desenvolvimento Organizacional Sênior;

Superv. Manutenção Frota;

Anl. Gestão Pleno;

Op. Processos;

Anl. Intelig. Vendas Sênior;

Superv. Centro Distribuição;

Anl. Logística Pleno;

Pedreiro;

Anl. Manufatura Pleno;

Promotor Vendas;

Anl. Manutenção Corporativa Sênior;

Planejador Manutenção Sênior;

Anl. Marketing Sênior;

Projetista Junior;

Anl. PCPM Junior;

Gerente Controle e Compras;

Anl. Planejamento Vendas Sênior;

Manutentor Mecânico;

Anl. Preços Sênior;

Gerente Executivo de Controladoria;

Anl. Qualidade Junior;

Manutentor Elétrico Especializado;

Anl. Tesouraria Pleno;

Líder Almoxarifado;

Anl. Trade Gerenciamento Categoria Sênior;

Superv. Merchandising;

Anl. Trade Marketing Pleno;

Motorista Movimentador Mercadorias Interno;

Anl. Transporte Junior;

Op. Empilhadeira;

Aprendiz;

Executivo Contas Distribuidor;

Ass. Administrativo Logística;

Motorista Caminhão.

Como se candidatar

Quem deseja se inscrever em alguma das vagas é preciso acessar o site 123 empregos e seguir as orientações que foram divulgadas lá e também conhecer mais informações sobre os cargos.

