Com uma experiência de 70 anos na produção de itens de higiene e limpeza, a Ypê é líder nesse segmento. Desde a sua fundação, a companhia prioriza a garantia em suas atividades e produtos. Atualmente, novas oportunidades de emprego foram anunciadas pela empresa. Confira.

Ypê abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

A Ypê está buscando novos trabalhadores para atuar diariamente em suas fábricas, auxiliando na expansão e sucesso dos seus serviços. Trata-se de uma produtora brasileira que possui uma longa trajetória cheia de reconhecimento e premiações.

Por trás de todo esse crescimento, a empresa atua com cerca de 6 mil colaboradores e esse número aumenta ainda mais todos os anos. Todos os seus funcionários são selecionados de forma responsável e especial. A seguir, você vai conferir todas as informações referente as oportunidades disponíveis. Confira.

Analista de Automação – Amparo/SP;

Bombeiro Civil – São Paulo;

Técnico de Segurança do Trabalho – Goiânia/GO;

Analista de Contabilidade – São Paulo;

Conferente de Recebimento – São Paulo;

Auxiliar de Operações – Goiânia/GO;

Executivo de Contas Regional – Rio Grande do Sul;

Assistente Executivo Diretoria – São Paulo;

Promotor de Vendas – Maringá/PR;

Analista de Manutenção Corporativa; Amparo/SP;

Supervisor de Vendas – Londrina/PR;

Vendedor – Uberlândia/MG;

Supervisor de Produção – Amparo/SP.

Como se candidatar

Aos interessados em participar do processo seletivo, é só entrar no site 123 empregos e seguir as instruções disponíveis para o encaminhamento de um currículo para análise.

