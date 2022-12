A Zinzane é uma marca que atua no setor de moda. Seus trabalhos iniciaram em 2002 e hoje a companhia está presente em várias regiões do Brasil. Para saber mais informações referente às vagas anunciadas, acompanhe, a seguir.

Zinzane abre vagas de EMPREGO pelo Brasil

A Zinzane comercializa produtos essenciais do guarda-roupa, como por exemplo blusas, saias, acessórios e vários outros. A companhia atende todas as pessoas, suas modelagens então entre o PP ao XG. Sempre visando a qualidade e o bem-estar dos clientes, a empresa lança novos produtos todas as semanas.

Atuando no mercado da moda há mais de duas décadas, atualmente a companhia conta com uma loja virtual e mais de 150 lojas físicas distribuídas estrategicamente por 24 estados em território nacional. Nesse momento, a contratante anunciou novas vagas de serviço em várias regiões do Brasil. Confira.

Analista de Controladoria – Rio de Janeiro;

Assistente Administrativo – Rio de Janeiro;

Operador de Caixa – São Paulo;

Especialista de Expansão – Rio de Janeiro;

Operador de Loja – São Paulo;

Vendedor – São José dos Campos/SP;

Business Partner (Foco em Atração de Talentos) – Rio Grande do Sul;

Especialista de Mídia Online – Rio de Janeiro;

Estilista – Rio de Janeiro;

Gerente de Loja – MG, GO, SP, SC, MT, SE, PA, PR, AC, PE, RO;

Visual Merchandiser – Recife/PE.

Como se candidatar

Se você possui interesse em uma das vagas anunciadas, é só acessar o site 123empregos e realizar o encaminhamento de um currículo para o análise da empresa.

