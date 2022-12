Zona Azul terá cobrança especial para estacionamento no Festival Virada

Foto: Jefferson Peixoto/ Secom

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou uma operação especial de trânsito nas imediações da Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, durante a realização do Festival Virada Salvador 2023, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro.

A estratégia visa garantir a mobilidade no trânsito e proporcionar maior segurança aos baianos e turistas que forem curtir as atrações.

Quem for utilizar o próprio veículo para ir curtir a festa na Boca do Rio, contará com o estacionamento nas vagas de Zona Azul pelo preço especial de evento, R$20, por um período de 12h. A cobrança especial é válida a partir das 15h.

Será possível fazer o pagamento da taxa através dos operadores cadastrados ou utilizar os apps da Zona Azul Digital.

Locais de estacionamento

Os espaços de estacionamento Zona Azul serão disponibilizados na

Avenida Octávio Mangabeira – Bolsão Jardim de Alah II;

Avenida Octávio Mangabeira – Bolsão Boca do Rio, após a Praça Osório Vilas Boas, sentido Patamares (quadra de tênis);

Avenida Simon Bolívar, ao lado do canteiro central, lado esquerdo da via, liberando os retornos, sentido Avenida Professor Manoel Ribeiro;

Avenida Simon Bolívar, ao lado do canteiro central, lado esquerdo da via, liberando os retornos, sentido Orla.

A parada e o estacionamento de veículos estarão proibidos em ambos os sentidos da Avenida Octávio Mangabeira, nos trechos em frente ao Centro de Convenções e o Parque Atlântico.

O estacionamento também estará proibido na Avenida Octávio Mangabeira, ambos os sentidos, a partir do restaurante Yemanjá até o cruzamento com a avenida Jorge Amado; no sentido Avenida Tancredo Neves/Hospital Sarah, da Avenida Simon Bolívar; na Avenida Yemanjá, sentido Pituba, em frente às edificações; e nos dois sentidos da Avenida Jorge Amado, entre a Rua da Amendoeira do Jardim Imperial e a orla.

