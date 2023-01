10 filmes clássicos de terror para ver no streaming

Foto: Divulgação

Sextou com um gostinho diferente no ar. O décimo terceiro dia do mês de janeiro, logo na entrada de 2023, caiu justamente em uma sexta-feira.

Temida por muitos e reverenciada por outros, a data pode ser uma boa desculpa para maratonar alguns clássicos filmes de terror, seja acompanhado daquele crush ou sozinho curtindo a própria companhia.

Então prepara a pipoca e confere a lista que o iBahia preparou com 10 produções de suspense e terror, daquelas que todo mundo tem quer ver um dia, para você conferir nas plataformas de streaming. Veja:

Sexta-feira 13 (1980)

Onde ver: HBO Max

Sinopse: Alguém resolveu brincar de ‘Mate o Monitor”. Todo fã do gênero sabe que o vilão sempre retorna. E nenhuma outra série se mostrou melhor que a pioneira.

Pânico (1996)

Onde ver: Globoplay

Sinopse: Eventos estranhos começam a ocorrer com Sidney Prescott e seus amigos. Logo eles percebem que estão sendo perseguidos por um serial killer e passam a fazer parte de um jogo sádico.

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado (1997)

Onde ver: HBO Max

Sinopse: Quatro amigos são atormentados por um terrível assassino encapuzado que conhece um terrível segredo de seu passado e busca vingança.

Brinquedo Assassino (1989)

Onde ver: MGM (Canal Prime Video)

Sinopse: Apenas o jovem Andy percebe que seu boneco, Chucky, é habitado pela alma de um assassino, e é responsável por uma série de assassinatos horríveis. Mas o verdadeiro terror começa quando Chucky fica determinado a transferir seu espírito maligno para um ser humano… Andy!

Corra! (2017)

Onde ver: Netflix

Sinopse: Chris está com os nervos à flor da pele antes de conhecer os pais da namorada Rose. Seu medo vira realidade quando o encontro desconfortável se torna aterrorizante.

Premonição (2000)

Onde ver: HBO Max

Sinopse: Premonição conta a história de um adolescente com premições estranhas sobre morte e as misteriosas mortes acidentais que ocorrem na sua vida.

O Exorcista (1973)

Onde ver: Prime Video

Sinopse: Uma garota inocente possuída e um padre incrédulo que se torna sua última chance. Linda Blair e Ellen Burstyn neste filmes duas vezes vencedor do Academy Award® que chocou o mundo.

A Casa de Cera (2005)

Onde Ver: HBO Max

Sinopse: Carly, Paige, Wade, Nick e mais dois amigos decidem viajar de carro para o maior campeonato universitário de futebol americano a ser realizado no ano.

Halloween (1978)

Onde ver: Lionsgate+

Sinopse: Durante o Dia das Bruxas, Michael Myers aterroriza uma tímida adolescente e seus amigos.

Madrugada dos Mortos (2004)

Onde ver: Netflix

Sinopse: Uma praga assola os EUA, que acaba dominado por milhões de zumbis canibais. Um pequeno grupo de sobreviventes refugia-se em um shopping center.

