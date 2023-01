10 maneiras de corrigir a gagueira, o atraso ou a pausa do HBO Max durante a transmissão

Muitos assinantes do HBO Max relataram problemas de gagueira do HBO max com o serviço. É muito compreensível que a plataforma tenha passado por algumas dificuldades durante seu primeiro ano por ser ainda relativamente jovem.

Pessoas ocupadas com suas agendas e com pouco tempo livre preferem serviços de streaming online como o HBO max. No entanto, após um longo dia de trabalho ou como parte de sua rotina, eles podem assistir a algum conteúdo da web, mas HBO max problema de gagueira, o que os irrita. Neste artigo, fornecerei soluções para como interromper o problema de gagueira do HBO max. Vamos obter as correções sem mais demora.

Por que o HBO Max está enfrentando problemas de gagueira?

A gagueira é uma das dificuldades mais comuns com o HBO Max. As falhas geralmente trazem atraso do HBO Max com o hardware do usuário, arquivos de instalação corrompidos, software desatualizado ou problemas relacionados ao servidor.

Quando a largura de banda da Internet não é maximizada, geralmente ocorrem falhas durante a reprodução do conteúdo. Existem várias maneiras de aumentar sua capacidade de reduzir a gagueira ao usar o aplicativo HBO Max. Explicaremos a causa e a solução do problema neste artigo.

Maneiras de corrigir o problema de gagueira, buffer e atraso do HBO Max

Aqui estão algumas das correções que têm o potencial de resolver HBO Max gaguejando no seu dispositivo:

Verifique sua velocidade de conexão

Uma conexão de internet lenta é uma das causas mais comuns de problemas de buffer. Além disso, a HBO Max recomenda uma velocidade mínima de download de 5 Mbps, mas até 50 Mbps. Existem várias maneiras de testar a velocidade da sua conexão. Você pode verificar sua velocidade de conexão de várias maneiras, como testes de velocidade.

Verifique o status do servidor HBO Max

Primeiro, determine se o HBO max está funcionando. No entanto, o Down Detector é a maneira mais simples de fazer isso. Basta digitar HBO Max na barra de pesquisa. A página de resultados informará se alguém estiver enfrentando problemas com o HBO Max.

Se os servidores do HBO Max estiverem inativos, recomendamos que você simplesmente espere que a equipe resolva o problema, porque os problemas relacionados ao servidor não podem ser resolvidos de sua parte.

Reinicie seu dispositivo

Outro motivo pelo qual o HBO Max continua gaguejando é se você estiver usando um dispositivo não suportado. Embora a plataforma suporte uma variedade de sistemas operacionais, todos os dispositivos que não são capazes de executar esses sistemas operacionais são adequados para o aplicativo.

Reiniciar seu dispositivo de streaming, seja seu telefone, computador ou stick de streaming, é uma das correções mais fáceis. Reiniciar seu dispositivo de streaming, seja seu telefone, computador ou stick de streaming, é uma das correções mais fáceis.

Se você estiver assistindo ao HBO Max em seu telefone ou tablet, verifique se está executando a versão mais recente do aplicativo. Versões desatualizadas podem causar vários problemas de streaming, bem como gagueira mais frequente.

Portanto, se você não atualiza o HBO Max há algum tempo, experimente e veja se o problema desaparece. Os usuários de Android e dispositivos IOS têm as seguintes etapas para atualizar o aplicativo HBO max.

Etapas para usuários do Android para atualização do aplicativo HBO max:

Em primeiro lugar aberto Loja de aplicativos do Google e toque em seu perfil.

Gerenciar aplicativos e localizar e localize o aplicativo HBO Max. Em seguida, navegue atée localize o aplicativo HBO Max.

Por fim, na frente do HBO Max, toque no Atualizar botão para instalar a atualização.

Etapas para usuários do IOS atualizarem o aplicativo HBO max:

Para começar, inicie o Loja de aplicativos de sua tela inicial, tocando nele.

Em seguida, navegue até o seu Perfil e selecione o aplicativo HBO Max na lista.

Por fim, clique no Atualizar botão ao lado de HBO Max para obter a versão mais recente do aplicativo. Em seguida, volte ao menu principal e verifique se o problema foi resolvido.

Limpar Cache do Navegador

Os navegadores salvam arquivos temporários em seu dispositivo, conhecidos como caches e cookies. Seu navegador usa essas informações para ajudar os sites a carregar mais rapidamente e ter um desempenho geral melhor. Se você acha que um está corrompido, a opção mais fácil é limpar o cache

Para começar, inicie o navegador da Web de sua preferência e selecione Mais Opções.

Então vá para Configurações e role para baixo até Privacidade e segurança .

Escolher Limpar dados de navegação e defina o intervalo de tempo para Tempo todo .

Limpe Agora botão. Por fim, inclua caches e cookies no processo antes de clicar no botãobotão.

O HBO Max pode gaguejar devido a um problema subjacente no seu dispositivo. Se você estiver tendo problemas com outros aplicativos, verifique se o seu dispositivo possui uma atualização pendente e instale-a. Você pode verificar se há atualizações de software no Android fazendo o seguinte:

Para continuar, abra o Configurações app no ​​seu dispositivo e role até a parte inferior.

Em seguida, selecione cerca de ou Sobre telefone .

Atualização de software e clique no Baixar e instalar botão se uma atualização estiver disponível. Finalmente, vá parae clique nobotão se uma atualização estiver disponível.

Você pode verificar as atualizações de software para usuários do IOS:

Vamos para Configurações e depois toque no em geral configuração.

Atualizações de software botão. Em seguida, clique nobotão.

Por fim, clique no Baixar e instalar botão para baixar e instalar a versão mais recente do IOS.

Desative sua VPN

Embora a segurança online seja crucial, problemas de streaming às vezes podem ser causados ​​por sua VPN. VPNs são programas de terceiros usados ​​para superar os limites do serviço de Internet e proteger seus dados online contra hackers.

Tente desativar sua VPN se o HBO Max não transmitir corretamente para você. No entanto, se sua VPN atual está começando a causar problemas, você pode tentar outra.

Use um cabo de rede

Embora o Wi-Fi seja útil, nem sempre é a escolha mais rápida. Sua smart TV não pode receber as velocidades necessárias se sua rede estiver em uma sala diferente ou tiver obstáculos em seu caminho.

Tente uma conexão com fio como alternativa. A conexão mais confiável ao seu roteador é fornecida por um cabo Ethernet, que também evita interferências.

Desativar extensões do navegador

Programas de terceiros conhecidos como extensões de navegador fornecem mais recursos aos sites que você visita. Eles também aumentam a carga em seus sistemas, o que pode torná-los menos produtivos.

Tente desligar o plug-in do navegador e veja se isso ajuda se o HBO Max estiver atrasado para você. Para desativar as extensões do navegador, siga estas instruções:

Acesse as configurações do seu navegador favorito clicando nele. Volte ao menu lateral e selecione a opção Extensões aba. Desative o plug-in do navegador.

Desative os dados do aplicativo HBO Max (Android)

Considere excluir os dados do aplicativo se você sofrer atrasos ao usar o HBO Max em um smartphone Android. Para aumentar a eficiência, o aplicativo HBO Max também usa dados temporários mantidos em seu dispositivo, mas esses dados são facilmente corrompidos, o que pode causar problemas. Confira as instruções para excluir os dados do aplicativo do HBO Max abaixo para resolver isso:

Vou ao aplicativos guia no aplicativo Configurações em seu dispositivo primeiro. Então clique HBO Max para chegar ao Armazenar aba. Por fim, clique no Apagar os dados botão para começar a limpar os dados do aplicativo para HBO Max

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Por que aparecem anúncios no HBO Max?

Antes e durante alguns episódios e filmes, haverá anúncios. Sua televisão ou filme atual determinará as marcas e a frequência dos anúncios. Dependendo do programa que você está assistindo e se o seu perfil tem configurações parentais, os anúncios que você vê mudam.

Com que frequência os anúncios são exibidos no HBO Max?

Esses benefícios custam US $ 15 por mês, o que é mais do que serviços rivais como Netflix, Hulu e Disney Plus. Mas os consumidores que desejam cortar gastos agora têm outra opção: HBO Max com publicidade, que custa US$ 10 por mês e garante apenas cerca de quatro minutos de anúncios a cada hora.

Da mesa do autor

Então, isso é tudo que temos para você em como corrigir gagueira ou pausa no vídeo do HBO Max no seu dispositivo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

