10 maneiras de corrigir esta mensagem não foi baixada do erro do servidor no iOS

Se um arquivo não foi baixado de uma imagem ISO, a mensagem Esta mensagem não foi baixada do servidor vai aparecer. Portanto, o arquivo não foi encontrado ou foi removido ou movido do servidor. Pode ser necessário baixar o arquivo novamente ou procurar o arquivo em um servidor diferente para resolver esse problema. Mas, se esse problema não ocorrer do lado do servidor, você pode tentar as correções que mencionamos abaixo.

Por que estou recebendo esta mensagem Não foi baixado do erro do servidor?

Esta mensagem de erro pode aparecer ao baixar um arquivo de um servidor. Vários fatores, incluindo uma conexão de internet instável, um servidor lento ou sobrecarregado ou um URL de arquivo incorreto, podem causar isso. Para resolver esse problema, verifique sua conexão com a Internet, tente baixar o arquivo de um local diferente ou verifique se o URL do arquivo está correto. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, não deixe de conferir o guia até o final.

Corrigir esta mensagem não foi baixada do erro do servidor no iOS

Portanto, aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver a mensagem de erro ao baixar qualquer coisa da Internet em um dispositivo iOS:

Reinicie o iPhone ou iPad

Uma das maneiras mais eficazes e simples de resolver problemas técnicos é reiniciar o dispositivo. Além disso, verifique se você está conectado à sua rede e se tem acesso à Internet. Agora você deve conseguir ver a mensagem “Esta mensagem não foi baixada do servidor” no seu iPhone depois de reiniciá-lo.

Ative a opção Manter a cópia no servidor

Quase todo cliente de e-mail possui um recurso que permite ao usuário excluir uma cópia de uma mensagem do servidor. Depois que as mensagens são recuperadas, o cliente de e-mail as exclui.

Uma mensagem de e-mail pode ser excluída de mais de um dispositivo se for excluída da pasta Excluir do telefone ou da pasta Excluir do computador. Pode ser possível, neste caso, resolver o problema ativando a opção de manter uma cópia da mensagem na nuvem.

Vou ao Preferências guia no aplicativo Mail. De contas guia, selecione a conta afetada. No “ Guia Avançado ,” desmarque a caixa que diz “ Remova a cópia do servidor após a recuperação .” Pode ser possível que alguns dispositivos tenham a opção de nunca excluir da nuvem ou deixar uma cópia lá. Em seguida, certifique-se de que a janela Mail Preferences foi fechada e reinicie o computador. Verifique “Esta mensagem não foi baixada do servidor” para ver se a mensagem de erro foi resolvida.

Redefinir ou reinstalar o aplicativo Mail

Foi relatado que o problema da mensagem baixada ocorre se a instalação ou configuração do aplicativo Mail estiver corrompida. Se o problema persistir, tente reinstalar o aplicativo Mail.

Mantenha pressionado o aplicativo Mail no menu até que o menu pop-up apareça. No menu pop-up, selecione Excluir aplicativo e confirme a exclusão. Reinicie seu dispositivo e visite a Apple App Store. Pesquise por Mail na App Store, faça o download e instale-o. Depois disso, você pode personalizar o aplicativo Mail como desejar. Agora você pode verificar se a mensagem de erro foi corrigida verificando esta mensagem não foi baixada do servidor mensagem de erro.

Ative a busca nas configurações do seu telefone

Nos métodos Push and Fetch, os e-mails são entregues no dispositivo do usuário. Ao contrário do método Fetch, que exige que o aplicativo cliente solicite novos e-mails repetidamente, o cliente notifica a pessoa sobre novos e-mails. Nos iPhones, o método Push é usado por padrão, mas um mau funcionamento no servidor de e-mail pode impedir que os e-mails cheguem ao dispositivo. Um problema afirma: “Esta mensagem não foi baixada do servidor.” quando isso ocorre.

Do iPhone Configurações menu, selecione Senhas e contas . Para obter novos dados, alterne o Empurrar botão para desligar e selecione Obter novos dados . Depois disso, habilite Fetch e configure-o para Automaticamente se ainda não estiver ativado. Às vezes, você terá que selecionar Buscar depois de tocar na conta afetada. Depois de definir todas as outras contas que mostram Push to Fetch, você deve reiniciar o iPhone. Certifique-se de que a mensagem de erro foi corrigida marcando “Esta mensagem não foi baixada do servidor”.

Adicionar novamente/excluir sua conta de e-mail

Se o seu iPhone não exibir sua mensagem do servidor, você pode adicionar novamente ou excluir sua conta de e-mail. Deve levar alguns minutos para que sua mensagem de e-mail comece a ser baixada normalmente depois disso.

Você pode receber “Esta mensagem não foi baixada do servidor” se o iOS no seu iPhone não estiver atualizado. Atualizar o iOS do seu telefone pode resolver o problema se o problema persistir.

É possível evitar muitos problemas simplesmente atualizando seu sistema operacional regularmente. Se o seu telefone tem agido de forma anormal ultimamente ou você está vendo esta mensagem de erro, você deve atualizar o firmware. Geralmente, esses problemas são causados ​​por questões de compatibilidade, que podem ser devido a uma incompatibilidade com nosso servidor de e-mail. Para começar, carregue o telefone em até 50% ou conecte-o a um carregador. Quando terminar, verifique se você está conectado a uma rede confiável e se sua conexão com a Internet está estável. Clique em Em geral no menu Configurações. Para determinar se uma atualização do iOS está disponível, verifique Atualização de software Se o seu iPhone ou iPad precisar de uma atualização, você encontrará uma opção para baixar e instalar a atualização. Toque nele para ativá-lo. Depois que a atualização for concluída, o telefone será reinicializado. Com certeza resolverá o problema.

Reinicie o aplicativo Mail

Os clientes e servidores de e-mail podem sofrer uma falha momentânea que impossibilita o download das mensagens. Para resolver o problema, reinicie o aplicativo Mail depois que for forçado a fechar. Você pode verificar o aplicativo Mail do iPhone para o “Esta mensagem não foi baixada do servidor” erro.

Feche o aplicativo de e-mail e limpe os aplicativos em execução usando o botão home. Depois disso, você deve reiniciar o aplicativo Mail para garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Você deve fechar o aplicativo Mail e desligar o Wi-Fi no menu Configurações. Você precisará reiniciar o telefone e habilitar os dados móveis. Se o problema foi resolvido, inicie o aplicativo Mail para ver se ele foi corrigido. Em seguida, verifique novamente o problema.

Reinicie as redes do roteador ou do switch

Sempre que você tiver problemas menores enquanto estiver conectado a uma rede Wi-Fi, reiniciar o roteador pode resolver quaisquer problemas menores. Se isso não for possível, tente entrar em uma rede diferente. Também pode ser útil mudar para dados móveis de Wi-Fi e ver se o problema desaparece.

Redefinir suas configurações de rede para fábrica

Quando nenhuma das soluções acima ajudar, tente redefinir as configurações de rede do seu iPhone ou iPad. Se o aplicativo Mail não puder baixar mensagens, isso pode resultar de problemas de rede subjacentes.

Clique Geral > Transferir ou Redefinir iPhone > Redefinir no Configurações aplicativo. Para redefinir as configurações de rede, você precisará inserir a senha do seu dispositivo ou uma senha do Screen Time. Clique Redefinir Ajustes de Rede confirmar.

Também é possível redefinir todas as configurações do seu iPhone ou iPad, se desejar. Esses conflitos podem ser resolvidos, assim como outros problemas que afetam o Mail. Você pode redefinir todas as configurações clicando em Redefinir todas as configurações no passo acima.

Embrulhar

Pode se tornar uma dor de cabeça se o seu iPhone disser repetidamente: “Esta mensagem não foi baixada do servidor.” Mas agora você sabe como se livrar disso. Então, é assim que você pode corrigir facilmente essa mensagem de erro. Espero que este guia tenha sido útil para você. Enquanto isso, para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

