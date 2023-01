10 maneiras de corrigir o erro Modern Warfare 2 ao atualizar a lista de reprodução

Modern Warfare 2 está em alta hoje em dia. Os jogadores estão ficando loucos com o jogo diariamente. Muitas novas missões estão sendo adicionadas para fazer os jogadores interagirem mais com o jogo. O jogo foi lançado recentemente e os jogadores estão frustrados em relatar os bugs. Até o momento, milhares de usuários relataram diferentes tipos de bugs que tornaram os jogadores incapazes de jogar.

Agora, os jogadores estão relatando um novo bug no jogo: “Falha ao atualizar o erro da lista de reprodução.” Os jogadores estão muito irritados com esse bug e não podem jogar. Eles agora estão procurando uma solução para corrigir o problema. Analisamos o problema dos jogadores e aqui estamos com a solução para ajudá-lo a corrigir o erro.

Os jogadores estão frustrados com este novo problema. Devido a esse problema, os jogadores não podem jogar. O prompt vem sempre que os jogadores tentam abrir e jogar o jogo. No entanto, os jogadores podem tentar corrigir o problema implementando métodos de solução de problemas, que listaremos neste artigo. Esses métodos ajudarão você a resolver o erro e a jogar novamente. Verifique-os corretamente e tente implementar as etapas conforme está escrito.

Reinicie o jogo

Antes de implementar qualquer método de solução de problemas, sugerimos que você reinicie o jogo Modern Warfare 2. Os arquivos geralmente não são carregados corretamente devido a menos recursos ou problemas, e os jogos não funcionam corretamente. Você pode corrigir o problema reiniciando o jogo, se for esse o caso. Ao ver o erro, feche o jogo. Depois disso, espere um pouco e reinicie o jogo.

Verifique a sua conexão com a internet

Se você está enfrentando o problema de “Falha ao atualizar o erro da lista de reprodução.” Você pode não ter uma conexão de internet estável, então a atualização não pode ser baixada em seu dispositivo. Muitos jogadores relataram enfrentar o problema devido à conexão instável com a Internet. Também pode acontecer com você. Sugerimos que você verifique a velocidade de conexão com a internet com a qual você está conectado. Para evitar isso, você deve usar o verificador de velocidade da Internet. Siga as etapas abaixo para verificar a conexão com a Internet.

Abra qualquer navegador no seu dispositivo.

Depois disso, clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Inicie o testador de velocidade da Internet e verifique a velocidade de download e upload da rede que você está usando.

Se a velocidade for superior a 50 Mbps, você está conectado com uma boa conexão de rede. Mas se não, você deve consertar seu roteador ou mudar a rede para rodar o jogo sem problemas.

Execute o jogo como administrador

Se você estiver enfrentando o problema, há chances de que o jogo não esteja obtendo toda a autoridade de administrador para executar todos os arquivos corretamente. Nesse caso, você precisará dar ao jogo toda a autoridade necessária para funcionar corretamente.

Ao executar qualquer aplicativo com as configurações de administrador, você concede ao aplicativo acesso total para executar todos os recursos corretamente, por meio dos quais o problema será resolvido. Para fazer isso, você precisa seguir as etapas abaixo.

Primeiro de tudo, selecione o jogo Modern Warfare 2.

Agora, clique com o botão direito do mouse no aplicativo.

Lá você verá a opção de “Executar como administrador.”

Selecione a opção e clique em “ Sim .”

.” Verifique se o jogo está funcionando bem ou não.

Se começar a funcionar corretamente, sugerimos que você mantenha esta configuração permanentemente para este aplicativo. Você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas listadas abaixo.

Clique com o botão direito do mouse no jogo Modern Warfare 2.

Clique na opção de Propriedades.

Agora, vá para a opção de “Compatibilidade.”

Depois disso, você verá a opção “Execute este programa como administrador.”

Ative-o e clique nos botões Aplicar e OK para salvar as alterações.

Ao fazer essa configuração, você pode abrir o aplicativo com configurações de administrador todas as vezes sem seguir nenhum procedimento extra.

Se você não atualiza o jogo há muito tempo e usava a versão antiga, chegou a hora de verificar a atualização manualmente. Há chances de que esse problema esteja ocorrendo na versão antiga. O problema pode ser resolvido se você atualizar o jogo para a versão mais recente. O usuário precisará seguir as etapas listadas abaixo.

No Battle.net

Primeiro de tudo, abra o aplicativo no seu PC.

Agora, selecione Modern Warfare 2.

Clique no ícone de configurações.

Selecione Verificar atualizações.

Agora, espere um pouco. Se houver alguma atualização disponível, faça o download.

No vapor

Primeiro de tudo, abra o aplicativo no seu PC.

Agora, vá para a Biblioteca.

Selecione Modern Warfare 2.

Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione Verificar atualizações.

Agora, espere um pouco. Se houver alguma atualização disponível, faça o download.

Excluir o arquivo principal

Muitos jogadores relataram que poderiam corrigir o problema excluindo o Arquivo Principal do jogo. Para fazer isso, você precisará seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o Steam no seu PC.

Vá para a Biblioteca.

Clique com o botão direito do mouse em Call of Duty: Modern Warfare 2.

Selecione Procurar arquivos locais.

Vá para as pastas do jogo instalado.

Lá você encontrará a Pasta Principal.

Entre na pasta e apague os arquivos, que são: data0.dcache, data1.dcache, toc0.dcache, toc1.dcache .

. Depois de excluir todos os arquivos, reinicie o PC para salvar as alterações.

Agora, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

A outra maneira de corrigir esse problema é direta. O cliente Steam possui um recurso que pode reparar os arquivos corrompidos do jogo depois de escaneá-los. Ao usar esse recurso, podemos corrigir rapidamente o problema no Modern Warfare 2. Você precisará seguir as etapas abaixo para fazer isso.

Primeiro de tudo, abra o aplicativo no seu PC.

Agora, vá para a Biblioteca.

Selecione Modern Warfare 2.

Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione Propriedades.

Vá para os arquivos locais.

Clique em Verificar integridade dos arquivos do jogo.

Aguarde até que o processo seja concluído.

Após a conclusão do processo, reinicie o PC.

Desativar o Firewall do Windows

O Firewall do Windows também pode ser uma razão por trás desse problema. Se você não sabe, o Firewall bloqueia o recebimento de respostas suspeitas. Caso o Modern Warfare 2 esteja recebendo arquivos maliciosos ou outras respostas suspeitas, o Firewall pode ter bloqueado sua resposta por engano. Você pode corrigir rapidamente o problema desativando o Firewall do Windows. Siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o menu Iniciar pressionando a tecla Windows.

Tipo “ Firewall do Windows Defender ” na barra de pesquisa.

” na barra de pesquisa. Clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Agora, no lado esquerdo da tela, você verá a opção de “ Ative ou desative o Firewall do Windows. “ Clique nisso.

Clique nisso. Assim que a outra tela for carregada, você verá a opção “Desativar o Firewall do Windows”. Por favor, desligue-o para redes privadas e públicas.

Depois disso, clique em Salvar e verifique se o jogo está funcionando bem ou não.

Desative o antivírus

O Antivírus funciona de forma semelhante ao Firewall do Windows e bloqueia o recebimento de atividades suspeitas. Há chances de que o antivírus tenha bloqueado as respostas do jogo de seu servidor e o jogo não esteja atualizando por causa disso. Você pode corrigir isso rapidamente desativando o antivírus no PC. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo.

Abra o antivírus que está instalado no seu PC.

Depois disso, abra as configurações.

Desative o antivírus em suas configurações.

É isso; verifique se o problema foi resolvido.

A maioria dos usuários se esquece de atualizar o adaptador de rede no PC e há chances de que o problema ocorra devido a isso. Sugerimos que você verifique a atualização do adaptador de rede em seu PC, para que possa corrigir o problema rapidamente. Você precisará seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Menu Iniciar no seu PC.

Tipo “ Gerenciador de Dispositivos ” na barra de pesquisa.

” na barra de pesquisa. Clique no resultado mais relevante.

Uma vez que a tela é carregada, procure o “ Adaptadores de rede. “

Clique duas vezes nele para expandir a opção.

Selecione o driver gráfico que seu PC possui.

Clique com o botão direito sobre ele e escolha “Atualize o Driver. “

Siga as instruções que são mostradas na tela para atualizar o driver.

É isso; você terminou.

O problema pode ocorrer se você estiver usando a versão antiga do sistema operacional. Muitos jogadores relataram que resolveram o problema atualizando o sistema operacional para a versão mais recente. Você também pode tentar isso seguindo as etapas abaixo mencionadas.

Abra o Menu Iniciar.

Vá para as configurações.

Clique em Windows Update no lado esquerdo da tela.

Agora, clique em verificar se há atualizações.

Se houver alguma atualização disponível, faça o download.

É isso e pronto.

Empacotando

Modern Warfare 2 é um jogo com a melhor classificação e ganhou popularidade rapidamente. Os desenvolvedores tornaram o jogo tão otimizado que poderia manter seu legado. Ainda assim, muitos jogadores relataram muitos problemas após seu lançamento. Um deles foi o “Falha ao atualizar o erro da lista de reprodução.” Devido a esse problema, os jogadores não podem jogar, arruinando sua experiência de jogo.

Nesta postagem, listamos os motivos junto com as correções pelas quais você poderá resolver o problema. Experimente-os e verifique se o problema foi resolvido ou não.

LEIA TAMBÉM: