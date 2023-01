12 maneiras de corrigir Modern Warfare 2 ou Warzone 2 preso na verificação de atualizações

Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2 estão ficando famosos diariamente. Os jogadores jogam e completam as missões para recompensas emocionantes. Todos os dias novas missões e tarefas são adicionadas ao jogo. Os jogadores adoram completar essas missões e jogar por mais tempo.

Os desenvolvedores estão constantemente trabalhando para adicionar algo novo para tornar o jogo mais interativo. Os jogadores estão enfrentando alguns problemas com o jogo. Eles estão relatando que “Modern Warfare 2 e Warzone 2 travados em atualizações,” devido ao qual os jogadores não podem jogar.

Agora, eles estão procurando maneiras de corrigir o problema “Modern Warfare 2 e Warzone 2 preso nas atualizações”. Para ajudar os jogadores a sair dessa situação, estamos aqui com este post onde listaremos todos os métodos de solução de problemas. Confira este guia até o final para saber os caminhos para isso.

Os jogadores estão relatando que sempre que abrem o jogo, a tela fica travada em “Verificando atualizações”. Esse problema pode ocorrer devido a vários motivos. Muitos jogadores relatam esse problema, devido ao qual não conseguem jogar corretamente sem problemas. Eles estão frustrados por causa desse problema.

Além disso, eles não conseguem descobrir a causa do problema e, por causa disso, não conseguem corrigi-lo. No entanto, muitos jogadores relataram o problema junto com sua causa. Tentamos listar alguns deles abaixo para que você possa analisar a causa do problema e corrigi-lo. Abaixo listamos os motivos; certifique-se de verificá-los.

Você não está conectado com uma conexão de internet adequada e os recursos não estão funcionando corretamente.

Há algum bug nos arquivos de jogo instalados de Modern Warfare 2 e Warzone 2.

Você não está usando a versão atualizada do jogo.

O software do sistema ou aplicativos de terceiros estão bloqueando algumas respostas.

Você não está usando a versão mais recente do sistema operacional.

Esperamos que agora você tenha entendido por que está enfrentando o problema. Agora, listaremos aqui os métodos de solução de problemas pelos quais você poderá resolver o problema.

Reinicie o jogo

Muitos jogadores estão relatando problemas com o jogo. Eles estão relatando que o jogo está travado em Checking for Updates. Antes de implementar qualquer método de solução de problemas, sugerimos que você reinicie o jogo. Quando os usuários reiniciarem o jogo, todos os arquivos do jogo serão fechados. Depois disso, o jogo começa novamente. Quando você for iniciar o jogo, espere um pouco. Agora, verifique se os problemas ainda estão lá ou não.

Reinicie o dispositivo de jogo

Qualquer dispositivo que você esteja usando para executar Modern Warfare 2 e Warzone 2. Sugerimos que você reinicie o dispositivo de jogo. Reiniciar o dispositivo é um dos métodos de solução de problemas simples e melhores.

Ao reiniciar o dispositivo, você poderá corrigir pequenos bugs. Às vezes, quando os usuários iniciam o dispositivo, no momento da inicialização, alguns arquivos não são carregados corretamente e os usuários enfrentam o problema. No entanto, você pode corrigir rapidamente o problema reiniciando o dispositivo e o console de jogos.

Verifique a conexão com a Internet

Se o jogo travar no “Verificando atualizações”, sugerimos que você verifique a conexão com a Internet com a qual está conectado. A conexão com a Internet pode ser a causa do problema.

Modern Warfare 2 e Warzone 2 exigirão uma conexão de internet altamente estável. Você pode verificar rapidamente se a internet à qual está conectado é estável. Para verificar isso, você deve usar o verificador de velocidade da Internet. Siga as etapas abaixo para verificar a conexão com a Internet.

Abra qualquer navegador no seu dispositivo.

Depois disso, clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Inicie o testador de velocidade da Internet e verifique a velocidade de download e upload da rede que você está usando.

Se a velocidade for superior a 50 Mbps, você está conectado com uma boa conexão de rede. Mas se não, você deve consertar seu roteador ou mudar a rede para rodar o jogo sem problemas.

Desative o Firewall do Windows

Se você ainda estiver enfrentando o problema com o jogo, sugerimos que tente desativar o Firewall. O Firewall do Windows atua como um bloqueador e impede o recebimento de atividades suspeitas. Caso você ainda esteja enfrentando o problema, há chances de o Firewall ter bloqueado as respostas de ambos os jogos.

No entanto, os jogadores podem corrigir esse problema rapidamente. Para fazer isso, os jogadores precisarão desativar o Firewall. Você precisará seguir as etapas listadas abaixo para desativá-lo.

Abra o menu Iniciar pressionando a tecla Windows.

Tipo “ Firewall do Windows Defender ” na barra de pesquisa.

Clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Depois que a outra tela for carregada, você verá a opção “Desativar o Firewall do Windows”. Por favor, desligue-o para redes privadas e públicas.

Agora, no lado esquerdo da tela, você verá a opção de “ Ative ou desative o Firewall do Windows. “ Clique nisso.

Após isso, clique em Salvar e verifique se o “ Modern Warfare 2 e Warzone 2 travados em atualizações “ A questão foi resolvida.

Desativar antivírus

Seu antivírus pode ser uma razão pela qual você está enfrentando o problema. É outro software aplicativo que atua como um bloqueador para impedir o recebimento de atividades suspeitas por meio de aplicativos de terceiros. Suponha que o jogo esteja travado na mesma tela. Nesse caso, há chances de que seu antivírus tenha encontrado alguma atividade suspeita no servidor do jogo e agora o esteja impedindo de receber respostas diferentes, fazendo com que o jogo não esteja funcionando corretamente.

Nesse caso, sugerimos que você tente desabilitar o antivírus. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo.

Abra o antivírus que está instalado no seu PC.

Depois disso, abra as configurações.

Desative o antivírus em suas configurações.

É isso; verifique se o problema foi resolvido.

Você está enfrentando os problemas Modern Warfare 2 e Warzone 2 Stuck on Updates porque não está executando a versão mais recente do jogo. Você provavelmente enfrentará o problema se não estiver atualizado para a versão mais recente de ambos os jogos. Os desenvolvedores trabalham regularmente para enviar novas atualizações para que possam corrigir os pequenos bugs encontrados por qualquer motivo.

Também há chances de que os desenvolvedores tenham enviado as atualizações para os problemas “Verificar atualizações” e, como você não atualizou o jogo na Loja, ainda está enfrentando o problema. Você precisará atualizar para a versão mais recente para resolver o problema. Siga as etapas abaixo para verificar a atualização do jogo.

Abra a loja de jogos da qual você instalou o jogo.

Agora vá para os jogos instalados.

Procure o jogo Modern Warfare 2 ou Warzone 2.

Clique com o botão direito do mouse e selecione “ Verifique se há atualizações. “

Agora, se houver alguma atualização disponível, faça o download.

Depois de instalar a atualização, verifique se o problema foi resolvido.

Ambos os jogos requerem um driver gráfico atualizado para rodar o jogo. Você provavelmente enfrentará o problema se não estiver usando a versão mais recente do driver gráfico em seu sistema. Sugerimos que você tente atualizar o driver gráfico para resolver esse problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para verificar se há uma atualização na placa gráfica.

Abra o Menu Iniciar no seu PC.

Tipo “ Gerenciador de Dispositivos ” na barra de pesquisa.

Clique no resultado mais relevante.

Uma vez que a tela é carregada, procure o “ Adaptadores de vídeo. “

Clique duas vezes nele para expandir a opção.

Selecione o driver gráfico que seu PC possui.

Clique com o botão direito sobre ele e escolha “ Atualize o Driver. “

Siga as instruções que são mostradas na tela para atualizar o driver.

É isso; você terminou.

Os jogos serão executados corretamente em seu dispositivo se você usar o driver de rede atualizado em seu PC. Você provavelmente enfrentará o problema se não estiver usando a versão mais recente do driver de rede em seu sistema. Sugerimos que você tente atualizar o driver de rede para resolver esse problema. Para fazer isso, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o Menu Iniciar no seu PC.

Tipo “ Gerenciador de Dispositivos ” na barra de pesquisa.

Clique no resultado mais relevante.

Uma vez que a tela é carregada, procure o “ Adaptadores de rede. “

Clique duas vezes nele para expandir a opção.

Selecione o driver gráfico que seu PC possui.

Clique com o botão direito sobre ele e escolha “ Atualize o Driver. “

Siga as instruções que são mostradas na tela para atualizar o driver.

É isso; você terminou.

Muitos jogadores relataram que poderiam corrigir o problema depois de atualizar o sistema operacional para a versão mais recente. O jogo pode exigir a versão mais recente do sistema operacional para ser executado corretamente e, se você não estiver usando a versão mais recente, provavelmente enfrentará o problema. Sugerimos que você verifique a atualização do Windows em seu PC para resolver esse problema. Você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas abaixo mencionadas.

Abra o Menu Iniciar.

Vá para as configurações.

Clique em Windows Update no lado esquerdo da tela.

Agora, clique em verificar se há atualizações.

Se houver alguma atualização disponível, faça o download.

É isso e pronto.

Reinstale o jogo

Mesmo após seguir os métodos acima, se o problema não for resolvido, sugerimos que tente reinstalar o jogo. Há chances de que alguns arquivos de bug possam estar nos arquivos do jogo instalado e eles não estão permitindo que os arquivos do jogo funcionem corretamente. Você precisará reinstalar o jogo no seu PC para resolver o problema.

Ao reinstalar o jogo, excluiremos os arquivos antigos que podem estar corrompidos e, após isso, instalaremos novamente os arquivos novos e atualizados que não serão corrompidos. Fazendo isso, seremos capazes de resolver o problema. Para fazer isso, você precisará seguir algumas etapas listadas abaixo.

Primeiro de tudo, desinstale o jogo da loja.

Agora, reinicie o seu PC.

Mais uma vez, vá até a Loja e instale o jogo.

Inicie o jogo e verifique se o “ Modern Warfare 2 e Warzone 2 travados em atualizações “ A questão foi resolvida.

Excluir arquivos de cache

No seu PC, sugerimos que você exclua os arquivos de cache. Para fazer isso, você precisará seguir as etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, pressione Tecla Windows + R.

%temp% ” no campo de entrada. Tipo “” no campo de entrada.

Pressione Enter.

Uma vez que a tela é carregada.

Imprensa Janelas + Uma Chave para selecionar todos os arquivos.

Agora, clique com o botão direito do mouse e selecione excluir.

Excluímos com sucesso todos os arquivos de cache. Verifique se o “ Modern Warfare 2 e Warzone 2 travados em atualizações “ A questão foi resolvida.

Mesmo após implementar as correções acima, sugerimos que entre em contato com o suporte do jogo caso o problema não seja resolvido. Para fazer isso, você precisará escrever uma carta esclarecendo seu problema e as informações do sistema. Depois de enviar um e-mail sobre isso, o suporte ao cliente certamente apresentará uma solução para o problema.

Empacotando

Modern Warfare 2 e Warzone 2 são jogos emocionantes que atraíram muitos jogadores em suas plataformas. Os jogadores adoram completar as missões e tarefas para ganhar recompensas. É tudo por causa da jogabilidade de tiro em primeira pessoa. Os jogadores adoram o jogo, mas alguns jogadores relataram que Modern Warfare 2 e Warzone 2 travados em atualizações, pelo que não puderam jogar.

Muitos jogadores foram afetados por causa desse problema e, neste guia, listamos os motivos e as maneiras pelas quais os usuários poderão analisar a causa do problema e tentar corrigi-lo. Listamos os motivos e correções acima no guia; certifique-se de implementá-los corretamente.

LEIA TAMBÉM: