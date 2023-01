123Milhas abre novos EMPREGOS pelo Brasil; veja os cargos

A 123Milhas é uma empresa de Minas Gerais que emite e faz vendas de passagens através de milhas de outras pessoas. A companhia busca mudar as relações de consumo ofertando aos seus consumidores a oportunidade de economizar nas passagens de avião para que eles possam fazer uma viagem de modo responsável e com transparência. Confira a seguir todas as vagas que ela está ofertando e saiba como realizar a sua candidatura.

123Milhas divulga novas oportunidades abertas pelo país

A companhia 123milhas protege todos os seus dados utilizando as suas milhas para emitir a sua passagem direto das empresas aéreas e em seguida faz a entrega aos seus compradores. Os seus funcionários dão todo o suporte em relação a estornos, dúvidas e reagendamentos, além de fazerem o acompanhamento. Através deles tudo fica seguro, simples e rápido.

Então, venha também fazer parte desta empresa que cresce cada dia mais no país. Ela está anunciando algumas novas vagas abertas, conheça todas elas abaixo e participe do processo de recrutamento:

Ag. de Viagens – Home Office;

Emissor;

Consultor de Atendimento;

Supervisor de Análise e Prevenção à Fraude;

Consultor Hotel.

Como se candidatar

Concorra às vagas divulgadas pela empresa 123 Milhas, participando do processo seletivo que é feito por meio do site 123 empregos. Acesse a página, crie um cadastro no sistema utilizando os seus dados profissionais e pessoais. Em seguida, busque pela função desejada e, após ler com atenção todas as exigências e perceber que o seu currículo é compatível, candidate-se. Por último, fique aguardando entrarem em contato para agendar uma entrevista se o seu perfil for o convocado.

