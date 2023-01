15 maneiras de corrigir serviços de streaming Netflix/Prime/Hulu que não funcionam no iOS

Você pode corrigir serviços de streaming como Netflix, Prime, Disney+, Hulu ou Spotify que não conseguem reproduzir conteúdo no software iOS 16. A Apple se orgulha da combinação de software e hardware e não tem vergonha disso. Muitos usuários apresentaram uma reclamação comum de que os aplicativos de streaming não estão funcionando no dispositivo. O iPhone e o iPad abrigam vários aplicativos de streaming, como Spotify, Netflix, Prime e outros. Mostrei várias maneiras de corrigir os problemas de streaming no software iOS 16.

Você não precisa comprar ferramentas de terceiros e contar com a equipe de suporte ao cliente para obter assistência. Agora, você pode confiar em si mesmo e solucionar o problema aplicando soluções oficiais. Primeiro, você precisa saber o que está causando a falha dos aplicativos de streaming no software iOS para evitar equívocos sobre os serviços.

Corrigir serviços de streaming como Netflix/Prime/Spotify não funcionando no iOS 16

Erros de Software do iOS

Os desenvolvedores internos da Apple têm como meta lançar versões mais recentes do iOS todos os anos. A nova versão do software não é 100% estável e tende a apresentar bugs, falhas e deficiências. Os desenvolvedores oficiais levam semanas para corrigir cada bug e falha, então o serviço de streaming não está funcionando no iPhone e iPad por um motivo.

A equipe da Apple lança atualizações de patch mais recentes e leva tempo para os desenvolvedores de aplicativos lançarem uma versão compatível. Enquanto isso, você tem que sentar e esperar que os desenvolvedores oficiais trabalhem na atualização. Obviamente, você deve resolver esse problema e notificar o provedor de serviços de streaming via Twitter ou outras redes de mídia social.

Configurações de rede incorretas

Os serviços de streaming exigem uma conexão de internet de alta velocidade e uma configuração errada pode interromper a conexão. Não é fácil identificar a configuração de rede incorreta, a menos que você se lembre dela. No entanto, mostrei um tutorial para desfazer as configurações personalizadas e voltar à configuração original.

Tempo de inatividade do servidor

Netflix e Prime são hospedados em servidores da AWS. Enquanto isso, o Spotify movia os dados com os servidores do Google Cloud. Não há dúvida de que AWS e Google Cloud são provedores de serviços confiáveis. No entanto, é comum que os servidores enfrentem paradas de tempos em tempos, e não existem servidores 100% ativos.

Limitadores

O software iOS ficou mais inteligente ao longo dos anos, e os desenvolvedores internos introduziram recursos para limitar certas funções no dispositivo. Os iPhones têm uma capacidade de bateria menor quando comparados aos dispositivos Android de gama média. Você tem limitadores no software iOS e restringe serviços específicos para melhorar a vida útil da bateria. Eu mostrei como desabilitar os limitadores no dispositivo iOS 16.

Falha no aplicativo

Não coloque a culpa no software iOS. Você deve ter em mente que os desenvolvedores de aplicativos lançam novas atualizações para corrigir bugs e falhas. Obviamente, nenhuma das minhas soluções resolve os bugs do aplicativo, pois é o trabalho dos desenvolvedores do aplicativo. No entanto, mostrei a você uma solução fácil que permitirá que você acesse os serviços de streaming por tempo suficiente para que o provedor de serviços de streaming os resolva.

Siga as soluções sugeridas abaixo e não use nenhuma ferramenta de terceiros para impedir a invasão de privacidade. Feche os aplicativos em segundo plano antes de aplicar as soluções oficiais.

Reinicie o dispositivo iOS

A Apple melhorou a qualidade do hardware do iPhone e do iPad, para que o modo de espera nunca diminua a velocidade. Os desenvolvedores internos otimizaram o software para continuar avançando no modo de espera. Um smartphone realiza milhares de comandos, aplicativos, serviços e aplicativos em um dia.

O software acumula lixo desnecessário e conflitos dentro do sistema e requer uma reinicialização rápida para resolver o problema. Reinicie o iPhone/iPad para resolver a maioria dos problemas relacionados ao software.

Sair do Steam Apps

Saia dos aplicativos de streaming e faça login após alguns minutos. Você está desconectando a conexão com a conta no iPhone. A conta sincronizará os dados na próxima vez que você entrar no aplicativo de streaming. eu selecionei o Aplicativo Spotify para demonstraçãoe você pode fazer o mesmo no Netflix e Amazon Prime.

Abra o aplicativo de transmissão.

Toque no ícone de engrenagem localizado no canto superior direito.

Deslize para baixo até a tela terminar.

Toque em “Sair”opção.

Confirme o fim da sessão tocando no botão “Sair” botão.

Você saiu da conta com sucesso e fechou o aplicativo em segundo plano. Recomendo que os leitores reiniciem o iPhone/iPad e iniciem uma nova sessão.

Desativar recurso de foco

Concentre-se no próximo nível do recurso Não perturbe, e é uma nova adição ao software iOS. Desative o Focus do dispositivo e isso pode estar impedindo o funcionamento dos aplicativos de streaming. Existem duas maneiras de desativar o Não perturbe no software iOS, e mostrei a você abaixo.

#A: Desative o foco nas configurações

Abra o “Configurações” aplicativo.

2. Escolha “Foco” nas configurações.

3. Toque em “Jogos” nas opções.

4. Toque no botão “Jogos” opção e desative-a.

5. Você pode voltar e habilitar a função Foco.

#B: Desative o foco do centro de controle

Deslize de baixo para cima para revelar o Centro de Controle.

2. Toque no botão “Jogos” ou ícone de Foco no Centro de Controle.

3. Toque no “Jogos” opção para desativá-lo.

4. O foco está desativado.

Eu recomendo que os usuários criem um Focus personalizado e não precisem se preocupar com as limitações. A função DND avançada pode estar interrompendo o serviço para que você possa se concentrar na tarefa. Crie um plano DND personalizado e adicione os aplicativos de vapor nas configurações.

Desativar função de economia de bateria

O software iOS adicionou recursos para conservar a carga da bateria no iPhone e no iPad. O plano de economia de bateria restringe os aplicativos de usar os recursos de hardware, por isso acaba com problemas de streaming. Siga meu exemplo e desative a função de economia de bateria no iOS 16.

Abra o “ Configurações ” aplicativo.

” aplicativo. Escolher “ Bateria ” nas configurações.

” nas configurações. Toque em “Modo de baixo consumo”opção.

Tocar “Modo de baixo consumo” desativado no dispositivo.

LPM é um modo essencial no sistema operacional móvel. Conecte o iPhone ou iPad à tomada de carregamento e deixe o dispositivo por alguns minutos.

Remova o limitador de rede Wi-Fi

Você pode ter adicionado um limitador à rede Wi-Fi. O limitador não permite que o iPhone ou iPad baixe arquivos maiores pela internet, então você pode guardar os dados para outro dia. Claro, você deve remover o limitador se o seu plano de internet não tiver um limite FUP (Fair Usage Policy). Permita-me mostrar como remover o limitador de rede Wi-Fi no software iOS 16.

Abra o “ Configurações ” aplicativo.

” aplicativo. Escolher “ Wi-fi ” nas configurações.

” nas configurações. Toque na opção (i) ao lado da rede Wi-Fi conectada.

Tocar “Modo de baixo nível de dados” para desativar o recurso.

Você desativou com sucesso o limitador no dispositivo.

Netflix e Prime transmitem conteúdo em HD ou qualidade de resolução superior, que consome dados em gigabits. Entre em contato com o ISP (Internet Service Provider) ou com a equipe de suporte ao cliente para confirmar os detalhes do pacote.

Remover limitador de dados móveis

Os usuários de dados móveis aumentaram exponencialmente ao longo dos anos. As estatísticas mostram que 92% acessaram a internet de um dispositivo móvel. Você pode adicionar um limitador no celular ou dados móveis, interrompendo os aplicativos de streaming. Deixe-me mostrar como você pode permitir que os dados móveis alimentem a Internet para aplicativos de streaming.

Abra o “ Configurações ” aplicativo.

” aplicativo. Escolher “ Dados móveis ” ou “ Dados de celular ” nas configurações.

” ou “ ” nas configurações. Tocar “Opções de dados móveis” das opções.

Tocar “Modo de baixo nível de dados” para desativá-lo.

Você desativou com sucesso o limitador no dispositivo.

As empresas de telecomunicações adicionaram pacotes de dados limitados e os aplicativos de streaming são conhecidos por consumir muitos gigabits. Você deve acompanhar os dados restantes deixados no pacote e não precisa se preocupar com a falta de dados.

Tempo de inatividade do servidor

Quase todos os serviços de streaming online adicionaram o status do servidor na página oficial do site, e você pode visitar o site para verificar o status do servidor.

Netflix: visite a página de status do servidor Netflix

O Amazon Prime e o Spotify não adicionaram uma página dedicada ao status do servidor no site oficial, portanto, você não pode verificar o tempo de inatividade ou o status do tempo de atividade do servidor.

Redefinir Ajustes de Rede

Configurações de rede incorretas podem atrapalhar tudo e não é fácil descobrir quando deu errado. Felizmente, o iOS 16 permite redefinir as configurações de rede e voltar aos padrões. Você perderá Wi-Fi, Bluetooth, VPN e outros dados de rede no dispositivo.

Observação Faça backup dos dados armazenados no iCloud e no armazenamento local usando o programa iTunes.

Passo 1: Abra o “Configurações” aplicativo.

Passo 2: Escolha o “Em geral” configuração.

Etapa 3: deslize para baixo e escolha a opção “Transferir ou redefinir o iPhone”opção.

Etapa 4: toque no botão “Redefinir”opção.

Etapa 5: toque no botão “Redefinir Ajustes de Rede”opção.

Etapa 6: digite a senha ou passe pela segurança do Face ID e confirme a ação.

Passo 7: Toque no botão “Redefinir Ajustes de Rede”opção.

Seu iPhone é reinicializado com o logotipo da Apple e há um tempo de espera de cinco minutos. Não force o desligamento do iPhone e espere que o dispositivo termine o processo.

A Apple designou uma equipe dedicada para trabalhar no software e liberar patches. Você deve atualizar a versão do iOS, mas deve passar por algumas marcas de seleção. Acesse a Internet e descubra a nova atualização de software, que deve ser específica para o seu dispositivo.

Vamos supor que eu possuo o iPhone SE (2ª geração), então procuraria por “Avaliação da atualização do iOS 16.3 para iPhone SE 2ª geração”.

Uma versão mais recente do iOS pode atrapalhar o desempenho em vez de melhorá-lo, então você deve ter cuidado antes. A Apple permite que os usuários continuem usando a versão mais antiga do iOS, mas não permite que os usuários façam o downgrade para a versão mais recente. Leia comentários escritos e assista a vídeos no YouTube, mas deve ser específico para o seu modelo de iPhone ou iPad. As versões mais recentes do iOS têm impactos diferentes nos modelos mais antigos.

Recomendação do Editor:

Conclusão

Há uma razão pela qual serviços de streaming como Netflix, Prime ou Spotify não conseguem reproduzir conteúdo no software iOS 16. O Amazon Prime e o Spotify devem melhorar o jogo e adicionar uma página da Web que ofereça informações sobre o tempo de atividade/inatividade do servidor. Netflix e Prime hospedados nos mesmos servidores, mas o Prime falhou em fornecer informações vitais no site. Informe-nos qual solução ajudou você a corrigir problemas de serviços de streaming no dispositivo iOS.