15 melhores temas gratuitos do Google Chrome de 2023 (Windows/macOS)

O Google Chrome é um dos navegadores online mais famosos. O Google Chrome está disponível tanto para celulares quanto para desktops. O navegador traz vários recursos que podem ser usados. Você pode personalizar completamente o Chrome da maneira que desejar.

Possui temas, plugins, sinalizadores, que permite customizar e otimizar o navegador de acordo com você. Os temas do Google Chrome são a melhor maneira de personalizar seu navegador e você pode encontrar facilmente os melhores temas do Google Chrome na Internet.

Se você está procurando os melhores temas do Google Chrome, está no lugar certo. Neste artigo, discutiremos os melhores temas do Google Chrome que você pode escolher.

Melhores temas do Google Chrome de 2023 (GRÁTIS)

1. Material Incognito Dark Theme

Se você está procurando um tema escuro para acompanhar sua experiência de navegação no Chrome, então você pode ir para Material Incognito Dark Theme. O tema é bastante simples e oferece uma interface escura. A interface que você obtém é semelhante à do modo de navegação anônima no Google Chrome.

Ele compartilha a interface preta contrastante como a do modo de navegação anônima. Bem, este tema não traz outras personalizações, exceto o modo escuro do modo anônimo.

2. Beleza

A beleza é o próximo tema que você pode escolher. É um dos melhores temas do Google Chrome que você pode escolher. Você obtém um papel de parede vibrante na página inicial do seu navegador. O tema traz personalização da natureza. Floresta verde, prados e pôr do sol estão disponíveis em segundo plano, intensificando a beleza do tema.

3. Design de Material do Homem de Ferro

Se você é fã do Homem de Ferro ou da Marvel, vai se apaixonar por esse tema. O tema traz a arte do Homem de Ferro para a página inicial do seu navegador. O tema compartilha um gradiente azulado nas guias, com um retrato do Homem de Ferro ao fundo. Isso é o que chamamos de tema perfeito para os fãs do Homem de Ferro.

4. Tradi

O próximo tema que temos na lista é Tradis. O tema é baseado na máquina do tempo fictícia da série Doctor Who. Além disso, o tema é bastante minimalista e moderno.

Ele define uma barra branca acima da guia atual, facilitando bastante a navegação nas guias. Se você está procurando um tema moderno e minimalista, o Tradis é um dos melhores temas do Google Chrome que você pode escolher.

5. Fusão de Cores

Este tema traz gradientes de cores para o navegador Chrome. O gradiente de cores está presente no plano de fundo, mas o gradiente de cores é consistente nas guias. Você obtém gradientes de cores separados para a barra de favoritos, barra de endereço e guias, uma das melhores partes deste tema.

6. Saara

Sahara é outro tema do Google Chrome que temos na lista. Como o nome sugere, o tema se passa em uma noite no deserto do Saara. As noites são frias e agradáveis ​​no deserto do Saara, e isso é retratado muito bem neste tema. O tema tem uma paisagem do deserto do Saara à noite com a Via Láctea brilhando.

7. floresta nórdica

Se você está procurando outro tema da natureza, Nordic Forest é o que você deve tentar. O tema define um belo plano de fundo no navegador Chrome. O fundo tem papel de parede repleto de pinheiros. Quando você está estressado, pode observar o fundo e se sentir aliviado com a visão dos pinheiros e da natureza.

8. Tema Animais do Zodíaco

É uma série de temas baseados nos 12 animais do zodíaco chinês. A série de temas tem a arte dos animais do Zodíaco. O tema traz um ambiente leve para o Chrome. Além disso, você também pode experimentar guias de cores que facilitam a navegação.

9. Pedaços + Peças

Assim como você tem o modo escuro no telefone, esse tema traz a mudança automática de cores para o Chrome. Ao aplicar o tema, a cor mudará automaticamente para o lado mais quente quando escurecer.

Você pode agendar quando quiser que a cor do Chrome fique mais quente. Isso pode aliviar seus olhos se você navegar na Internet durante a noite. Isso permitirá que você use o navegador Google Chrome também em ambientes escuros.

10. Tema Espaço Profundo em Preto

O próximo tema que temos na lista é Deep Space Theme in Black. O tema usa cores escuras e cinza para embelezar a aparência do plano de fundo. Ele define um fundo com estrelas brilhantes ao redor, o que com certeza vai prender a atenção do usuário à primeira vista.

11. Astrônomos

Stargazers é um belo tema de loja online do Chrome que cumpre exatamente o que o nome indica: acalma. É intrigante e profundo, e relaxa enquanto você lê.

12. Pegue a Onda

Se você está procurando um tema escuro do Google Chrome, provavelmente vai gostar deste. É um dos melhores temas do Chrome para alterar as cores do Blue Wave e proteger seus olhos durante as longas horas de trabalho noturno. Ele mantém a proteção sob controle enquanto permite que você navegue no escuro. Você pode tentar!

13. Dourado

14. Triângulos Rosa

As meninas Geek se adequaram ao tema do Chrome, que pode ser a melhor escolha para Rosa em sua tela inicial.

15. Tema escuro v3

Pessoas apaixonadas por viagens não deixariam esse assunto passar despercebido, para falar a verdade. As praias gregas são adoráveis, e tê-las como plano de fundo do Google Chrome inspira você a ir até lá, se divertir e aproveitar o sol.

Palavras Finais

Estes são alguns dos melhores temas do Google Chrome que você pode escolher. Esses temas permitem que você personalize seu Google Chrome da maneira que desejar. Se você deseja manter o navegador simples ou se deseja torná-lo legal e impressionante, tudo o que você precisa é o tema certo. Se você está procurando os melhores temas do Google Chrome, certamente pode consultar este artigo.