1ª edição do ensaio de Filhos de Jorge tem gravação de projeto

Foto: Divulgação

A banda Filhos de Jorge realizou no último sábado, dia 21, a primeira edição da temporada 2023 do ensaio de verão, mais conhecido como “Som de Jorge”.

A festa, que esgotou os ingressos, aconteceu na área de eventos da Igreja do Sto Antônio Além do Carmo. O grupo, liderado por Arthur Ramos, Papito Gomes e Dan Vasco, aproveitou a ocasião para gravar um projeto audiovisual.

No repertório, sucessos que marcaram épocas, além de canções inéditas que também prometem fazer história. Para o verão a banda vem investindo na canção ‘Venha’, uma composição de Arthur Ramos, Noug, Papito Gomes, Sammuel e Xaand.

Além de cumprirem uma agenda repleta de compromissos no carnaval, incluindo o sábado de Carnaval no bloco Fissura, no circuito Dodô (Barra/Ondina), a banda Filhos de Jorge promete voltar ao Santo Antônio Além do Carmo ainda em fevereiro para mais uma edição do “Som de Jorge”, última do verão.

