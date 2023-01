Atenção concurseiros, 2023 começa com concursos abertos, e hoje separamos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Sendo assim, ajudar você a não perder nenhum prazo de inscrição.

Ademais, muitas pessoas buscam por um emprego estável e pela possibilidade de ingressar em uma carreira no setor público, e assim como, ficam de olho em todas as notícias sobre os próximos certames.

A princípio, nós separamos algumas das principais informações sobre isso para te passar. Bem como, esperamos deixar você por dentro de tudo sobre os concursos que estão com os editais abertos neste ano de 2023.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final, para obter todos os conhecimentos necessários sobre esse tema!

2023 começa com concursos abertos: confira detalhes

Então, quando um novo ano começa, as energias se renovam, com a esperança de que coisas boas aconteçam em nossas vidas, não é verdade?

Porém, essa esperança pode ser ainda maior no caso de 2023, visto que estão previstos muitos concursos públicos para todos os Estados e todas as regiões do Brasil neste ano.

Além disso, desde agosto do ano passado, o Projeto de Lei Orçamentária Anual, ou PLOA, como é conhecido popularmente, já divulgou que milhares de vagas no setor público serão preenchidas neste ano através da realização de certames por todo o país. Então, essas vagas vão ser tanto nos departamentos Municipais, quanto Estaduais e Federais.

Por isso, para quem está buscando por uma carreira no setor público, este pode ser o ano da vida!

No entanto, é bom ficar de olho nas notícias para não perder o prazo, pois em alguns casos, os editais já foram até publicados, e as pessoas, que estão interessadas, já podem realizar as inscrições e começarem a se preparar para as provas seletivas.

Quais são os concursos que já estão com os editais publicados em 2023?

Separamos os principais certames que já estão com os editais publicados para te passar.

Desta maneira, você não precisa perder tempo e pode fazer logo sua inscrição, antes que o prazo termine. Confira:

Prefeitura de Boa Vista em Roraima:

260 vagas disponíveis;

Nível de escolaridade exigido: superior;

Remuneração inicial: R$3.370,00;

Inscrições abertas até dia 05/01/2023.

Prefeitura de Cerro Azul no Paraná:

7 vagas disponíveis;

Nível de escolaridade exigido: superior;

Remuneração inicial: R$2.403,52;

Inscrições abertas até dia 06/01/2023.

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ

5 vagas disponíveis;

Nível de escolaridade exigido: superior;

Remuneração inicial: R$5.786,68;

Inscrições abertas até dia 06/01/2023.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – IFMT

22 vagas disponíveis;

Nível de escolaridade exigido: superior;

Remuneração inicial: R$5.831,21;

Inscrições abertas até dia 10/01/2023.

Prefeitura de Bauru em São Paulo

96 vagas disponíveis;

Nível de escolaridade exigido: médio;

Remuneração inicial: R$2.424,00;

Inscrições abertas até dia 11/01/2023.

Prefeitura de Pinheiro Machado no Rio Grande do Sul

101 vagas disponíveis;

Nível de escolaridade exigido: fundamental, técnico e superior;

Remuneração inicial: R$12.373,27;

Inscrições abertas até dia 12/01/2023.

Câmara Municipal de São Pedro em São Paulo

2 vagas disponíveis;

Nível de escolaridade exigido: superior;

Remuneração inicial: R$4.854,01;

Inscrições abertas até dia 16/01/2023.

Prefeitura de Santos, São Paulo

120 vagas disponíveis;

Nível de escolaridade exigido: superior;

Remuneração inicial: R$3.028,60;

Inscrições abertas até dia 19/01/2023.

Vicente Dutra no Rio Grande do Sul

48 vagas disponíveis;

Nível de escolaridade exigido: fundamental, médio e superior;

Remuneração inicial: R$7.581,03;

Inscrições abertas até dia 30/01/2023.

Prefeitura de Ouroeste em São Paulo

31 vagas disponíveis;

Nível de escolaridade exigido: fundamental, médio e superior;

Remuneração inicial: R$2.992,36;

Inscrições abertas até dia 31/01/2023.

Universidade Estadual Paulista -Unesp

1 vaga disponível;

Nível de escolaridade exigido: doutorado;

Remuneração inicial: R$13.357,25;

Inscrições abertas até dia 31/01/2023.

Prefeitura de Capivari em São Paulo

57 vagas disponíveis;

Nível de escolaridade exigido: fundamental, médio e superior;

Remuneração inicial: R$15.519,11;

Inscrições abertas até dia 02/02/2023.

Prefeitura de Sete Lagoas em Minas Gerais

593 vagas disponíveis;

Nível de escolaridade exigido: não definido;

Remuneração inicial: R$1.664,64;

Inscrições abertas até dia 02/02/2023.

Sendo assim, agora que você já sabe quais são os concursos que estão com inscrições abertas, é só fazer sua inscrição e se preparar!