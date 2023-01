Os cuidados com a saúde ocular precisam ser colocados em prática para que você garanta a sua própria qualidade de vida e a prevenção de doenças que atingem os olhos. Isso porque essa região do corpo é bastante sensível, e exige cuidados especiais que, às vezes, as pessoas negligenciam – seja por preguiça ou por falta de informação.

Pensando nisso, desenvolvemos este conteúdo com três pontos que você pode começar a levar em consideração a partir de hoje, com o propósito de proteger os seus olhos contra uma série de males. Acompanhe.

3 cuidados INDISPENSÁVEIS com a saúde ocular

Além de investir nos cuidados com a saúde ocular, que listamos abaixo, é importante deixarmos claro o fato de que as visitas ao oftalmologista devem acontecer de forma periódica, de acordo com a recomendação médica. Essas visitas preventivas podem garantir tratamentos precoces para doenças como glaucoma, por exemplo, reduzindo as chances de que a enfermidade evolua e cause sequelas.

Por isso, além de manter bons hábitos de cuidados com os olhos, não se esqueça da importância de visitar o médico oftalmologista anualmente ou de acordo com as recomendações dadas por ele mesmo. Assim, certamente você estará protegendo ainda mais a sua saúde!

Dito isso, vamos agora à nossa breve lista de cuidados com a saúde ocular:

1. Uso de óculos de sol de qualidade

Um cuidado muito importante com a saúde dos olhos, e que normalmente é negligenciado, é a necessidade de usar óculos de sol que seja realmente de qualidade. Infelizmente, as pessoas compram o acessório mais pela estética do que pela funcionalidade, em algumas situações. Só que comprar um óculos escuro que não tem fator de proteção solar é aumentar as chances de desenvolver algum tipo de inflamação ou infecção causada pelo excesso de absorção dos raios solares.

Por isso, só use óculos de sol se ele realmente proteger os olhos. Caso contrário, você estará expondo ainda mais a sua retina, pupila, córnea, entre outras partes oculares, aos danos causados pelo sol.

2. Higienize os olhos adequadamente

Higienizar os olhos no banho é essencial para protegê-los. A região dos cílios, por exemplo, pode promover o acúmulo de oleosidade, ocasionando a proliferação de bactérias que podem causar infecções graves. Portanto, lave sempre a parte externa dos olhos com sabonete ou shampoo neutro, ideais para a região, enxaguando bem em seguida.

Obviamente, não lave a parte interna dos olhos, pois isso não é recomendado, ok?

3. Não coce e tampouco esfregue os olhos – ainda mais sem lavar as mãos!

Por fim, pare de ficar coçando ou esfregando a região! Dentre os cuidados com a saúde ocular, está essa ação de reduzir o contato das mãos com os olhos.

Se você vive coçando ou esfregando os olhos, saiba que isso pode causar danos irreversíveis à saúde ocular. E o problema pode ser ainda maior se você faz isso sem antes lavar as mãos.

Portanto, fique atento a esse tipo de hábito e caso você sempre tenha coceira nos olhos, descubra o motivo e formas de amenizar o problema, para reduzir o ato de esfregar a região ocular frequentemente.

