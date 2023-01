3 melhores chás para emagrecer: Descubra quais são!

Saber quais são os melhores chás para emagrecer é uma boa pedida para quem deseja perder peso de forma saudável e equilibrada. Afinal, esses chás atuam acelerando o metabolismo, ao mesmo tempo em que reduzem a retenção de líquido e inchaço no corpo. Logo, promovem uma soma de benefícios para você que quer emagrecer de uma maneira saudável.

Neste conteúdo, apresentamos algumas opções para você incluir no seu cardápio. Contudo, lembre-se de que os chás, sozinhos, não são capazes de fazer com que você emagreça, ok? É necessário unir exercícios físicos e boa alimentação com esse tipo de bebida, afinal, eles são apenas complementares. Além disso, é interessante conversar com o seu médico para saber qual a quantidade ideal de chá para o seu biotipo, visando mais saúde e menor chance de efeitos colaterais.

Vejamos agora a nossa lista de chá. Siga conosco!

3 melhores chás para emagrecer

Existem diversos tipos de chás que podem ser consumidos, com acompanhamento médico, com o intuito de emagrecer e acelerar o metabolismo. Contudo, existem aqueles que possuem um efeito mais interessante, devido às propriedades que são responsáveis por acelerar a queima de gordura, por exemplo.

Abaixo listamos três dos melhores chás para emagrecer para que você possa conhecê-los, experimentá-los e, quem sabe, incluí-los na sua rotina. Acompanhe:

1. Chá de gengibre

O chá de gengibre é uma infusão bastante saborosa, que pode ser consumida quente ou fria. O preparo pode ser feito com a raiz com ou sem casca, dependendo do seu gosto. Veja o passo a passo:

Separe uma colher de chá de raspas de gengibre. Se for fazer com a “casca”, o ideal é que lave bem a raiz antes de consumi-la.

Separe uma xícara de 200 ml de água filtrada.

Ferva a água e acrescente as raspas de gengibre.

Tampe a xícara e deixe-a em repouso por, pelo menos, 10 minutos.

Coe a bebida e consuma-a como preferir – sempre respeitando o limite máximo diário, de acordo com as recomendações do seu médico.

2. Chá verde

O chá verde também tem o poder de acelerar o metabolismo, fazendo com que a queima de gordura seja facilitada. Além disso, em muitos momentos ele é capaz de promover a sensação de saciedade, reduzindo o consumo alimentar ao longo do dia. Veja como você pode prepará-lo:

Separe uma colher de chá de folhas secas de chá verde.

Ferva 200 ml de água filtrada.

Acrescente o chá na água e tampe a xícara, deixando a infusão agir por 15 minutos.

Coe a bebida e sirva-se como preferir, seguindo as recomendações médicas.

3. Chá de canela

O chá de canela também é uma bebida bastante saborosa. Além de acelerar o metabolismo, também contribui para a redução dos sintomas de TPM, promovendo mais bem-estar para a mulher. Veja o modo de preparo:

Ferva 200 ml de água filtrada e despeje em uma xícara.

Acrescente 2 ramos de canela na xícara e tampe.

Deixe agir por 10 minutos e beba em seguida.

É importante destacarmos que nem todas as pessoas podem beber qualquer tipo de infusão, mesmo que estejamos falando dos melhores chás para emagrecer. Por exemplo, grávidas, lactantes e pessoas com doenças crônicas podem sofrer efeitos colaterais com essas bebidas. Por isso, jamais inclua chás no seu cardápio sem antes conversar com o seu médico.