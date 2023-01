3ª temporada começa neste domingo

Foto: Reprodução / TV Globo

Mistérios não param de surgir no ‘The Masked Singer Brasil’, que estreia no próximo domingo, dia 22 de janeiro nas tardes de domingo da TV Globo. A comandante Ivete Sangalo ressalta que a nova temporada está mais dinâmica e que para ser um mascarado é preciso acreditar na fantasia.

“Essa é a terceira temporada, e esse programa é um sucesso! Tem muita potência artística e de entretenimento. E, partindo das experiências das temporadas anteriores, agora dinamizaram ainda mais. Para ser um mascarado tem que acreditar na fantasia e tem que se divertir. Eu vi muita gente que saiu e falou: ‘a dança não era o meu forte, a música não era o meu forte, essa experiência não era o meu forte’. E acabou vivendo uma experiência muito linda, vitoriosa e com muitas descobertas. Então, eu acho que o ‘The Masked Singer Brasil’ é sobre acreditar que é possível fazer as coisas”, conta.

Nos bastidores, Priscilla Alcantara está atenta a todos os detalhes e empenhada para descobrir pistas sobre os mascarados. “Está muito difícil, acho que a seleção do elenco foi muito massa porque, de fato, está despertando ainda mais curiosidade. Nenhum personagem está óbvio, tem muita pegadinha. Se o público gosta de mistério, com certeza essa temporada vai entregar ainda mais”, adianta.

No programa, nomes conhecidos do público se enfrentam em um desafio musical que reúne performance, mistério e diversão para toda a família. A competição conta com diversas personalidades já conhecidas pelo público, mas fantasiadas da cabeça aos pés, que tentam até o último momento manter suas verdadeiras identidades em segredo.

Resta a cada um dos jurados (Taís Araújo, Eduardo Sterblich, Sabrina Sato e Mateus Solano) além de julgar, tentar adivinhar – junto ao público – quem é o artista mascarado. Durante as apresentações algumas dicas surgem.

Nos dois primeiros programas, a plateia avalia os shows, e os dois menos votados partem para o combate final, um dueto. Cabe aos jurados, então, escolherem quem será desmascarado e quem segue na competição.

