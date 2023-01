3Corações abre novos EMPREGOS em todo o país; veja os cargos

O Grupo 3Corações é composto por pessoas que amam o que fazem. Através da força do trabalho, além da valorização das origens, a empresa consegue entregar ótimos produtos para o mercado. Para continuar atuando em alto nível, novas vagas de emprego foram anunciadas pelo país. Confira, a seguir.

3Corações abre novas vagas de emprego no país

O Grupo 3Corações, fundado em 1959, é uma companhia que acredita que a valorização das origens e a força de vontade fazem a diferença no ambiente de trabalho. Atualmente, graças aos seus valores, a empresa é líder no segmento de café moído e torrado.

Para continuar atuando em alto nível, a empresa precisa de profissionais que acreditem e sigam os mesmos valores. Quer fazer parte desta equipe e transformar o mundo do café? Confira, a seguir:

Analista Administrativo – Ceará;

Analista de Controladoria – Ceará;

Analista de Crédito e Cobrança – Ceará;

Jovem Aprendiz – Ceará;

Jovem Aprendiz – Bahia;

Assistente Administrativo – Distrito Federal;

Auxiliar de Expedição – São Paulo;

Auxiliar de Estoque (Vaga Exclusiva PCD) – Piauí;

Consultor (a) de Vendas – Rio Grande do Sul;

Estágio em TI – Rio Grande do Sul;

Líder de Logística – Minas Gerais;

Motorista Entregador – Minas Gerais.

Como se candidatar

Para continuar fornecendo ótimos resultados para o mercado de café, a empresa está recrutando funcionários pelo país. Quer fazer parte deste time? Acesse o site 123empregos para mais informações.

