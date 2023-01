3tentos abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A 3tentos é uma empresa tradicional de coração, alicerçada no afeto familiar e alicerçada no rigor, confiança e honestidade das pessoas que construíram a sua história. Esta é uma companhia construída a partir da força e resistência de uma equipe forte, com espírito ardente, garra e determinação para superar desafios e foco em resultados.

3tentos tem novas oportunidades de trabalho ao redor do Brasil

A empresa 3tentos leva sua imagem muito a sério e se orgulha de ser reconhecida no mercado por sua grandeza, solidez e resiliência. De caráter territorialista, ele sempre busca ultrapassar seus limites. Experiente e madura, a companhia agrega muito conhecimento e aprendizado, uma empresa que promove inovação e está sempre em busca de conhecimento.

Com o crescimento da atividade, ela foi fundada em 1995 e sediada no sul de Santa Bárbara – RS, passou a desenvolver os negócios de comercialização, recebimento, armazenamento e comercialização de defensivos e fertilizantes, além da produção de sementes. Ela entra no novo mercado da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, sob o código TTEN3 e inicia as obras de construção de sua primeira planta industrial fora do estado do Rio Grande do Sul.

Analista de Laboratório;







Tec. de Segurança do Trabalho;







Analista de PCM;







Servente de Pedreiro;







Analista de Planejamento e Controle da Produção;







Tec. de Enfermagem do Trabalho;







Assistente Administrativo;







Supervisor Administrativo;







Assistente de Pesquisa e Desenvolvimento Interno;







Supervisor Operacional;







Auxiliar de Armazém.

Como se candidatar

Participe do processo de seleção das vagas da empresa 3tentos registrando o seu currículo no site 123 empregos.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se em uma das possibilidades de contratação de grandes empresas do país.