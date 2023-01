4 alimentos que ajudam na memória e fazem bem à saúde

Investir em alimentos que ajudam na memória pode ser uma excelente forma de cuidar da saúde do cérebro ao mesmo tempo em que o prepara para os desafios do dia a dia de trabalho e estudos. Afinal, se somos aquilo que ingerimos, nada melhor do que se alimentar com opções que podem impulsionar as mais diversas funções do nosso organismo, não é mesmo?

De qualquer forma, lembre-se de conversar com profissionais da saúde, como nutricionistas, para encontrar o melhor cardápio alimentar para o seu caso. Dito isso, sigamos com algumas informações importantes!

4 alimentos que ajudam na memória

São diversos os tipos de alimentos que ajudam na memória. Por isso, cabe a você avaliar, juntamente com um bom nutricionista, quais opções e em quais quantidades você irá ingerir determinados pratos ao longo do dia. Dessa maneira, você protege a sua saúde e é capaz de melhorar a sua capacidade de memorização.

Veja alguns alimentos que são saudáveis e podem contribuir para a sua aprendizagem:

1. Nozes

As nozes são saborosas e podem ser consumidas como um pequeno lanche entre os intervalos das principais refeições. Ricas em fósforo, são capazes de promover benefícios para a saúde cerebral, resultando em uma melhora na memorização.

Porém, é importante ficar atento às calorias das nozes, que costumam ser elevadas. Por isso, se a sua dieta é focada em emagrecimento, é válido conversar com o seu nutricionista sobre a quantidade ideal a ser consumida ao longo do dia.

2. Espinafre

O espinafre possui uma série de substâncias que são essenciais para a saúde do nosso Sistema Nervoso. Além disso, esse alimento também possui bastante antioxidantes, que “expulsam” os radicais livres das células do organismo. Quando pensamos na memorização, pensamos na saúde dos nossos neurônios e o espinafre é capaz de mantê-los mais protegidos, devido ao efeito antioxidante que citamos.

Por conta disso, incluir esse alimento no cardápio diário ou semanal pode ser uma excelente ideia.

3. Beterraba

A beterraba é um dos alimentos capazes de melhorar a circulação sanguínea em nosso organismo. Sendo assim, ela ajuda na hora de o cérebro receber mais oxigenação e nutrientes importantes ao longo do dia.

Dessa maneira, consumir salada de beterraba também pode ajudar a melhorar a cognição de forma geral, assim como a nossa memorização. Afinal, quanto mais equilibrada for a entrega de oxigênio e nutrientes para o cérebro, mais “potente” ele poderá ficar.

4. Ovos

Os ovos, além de super práticos de preparar e bastante versáteis, também são um dos alimentos que ajudam na memória. Possui uma série de benefícios, pois é composto por proteínas e gorduras boas, que são indispensáveis para o bom funcionamento dos nossos neurotransmissores – que impactam no funcionamento cerebral como um todo.

Por isso, preparar aquele lanche de pão com ovo, ou apenas um omelete antes dos estudos, pode ser uma excelente opção para quem busca proteger a saúde do cérebro ao mesmo tempo em que o mantém mais nutrido.

Lembrando que essas dicas são baseadas em estudos, mas não são prescrições. Em caso de dúvidas sobre o que consumir na sua dieta, converse com um profissional qualificado.