4 maneiras de desativar o aplicativo CQATest do Android

Os dispositivos Android têm muitos programas e aplicativos desconhecidos em execução em segundo plano. Alguns são úteis; alguns consomem armazenamento e baterias e podem arriscar seus dados. Um desses aplicativos estranhos é o CQATest, e muitos usuários não o conhecem.

Se de repente você encontrou o Aplicativo CQATest no seu dispositivo Android e está se perguntando o que é, se é prejudicial ou deseja desativá-lo, este post é para você. Aqui vou compartilhar tudo sobre isso para que você tenha uma ideia clara sobre isso e possa desativar o aplicativo com sucesso.

O que é o aplicativo CQATest?

Aplicativo de teste de auditor de qualidade certificado ou CQATest, é um aplicativo embutido em dispositivos Lenovo ou Motorola para uso de auditoria. Este aplicativo monitora diferentes aplicativos e widgets em execução no seu dispositivo.

Os desenvolvedores usam este aplicativo para monitorar o desempenho do dispositivo após sua fabricação. Ele é executado constante e silenciosamente em segundo plano para coletar dados sobre o sistema operacional e os componentes de hardware do seu dispositivo.

O aplicativo CQATest é prejudicial?

Se você está se perguntando se o aplicativo é prejudicial, a resposta direta a essa pergunta é não. Ele apenas coleta informações e permite que o fabricante acesse os dados. Mas não se preocupe com isso, pois ele não coleta informações pessoais e se concentra apenas no uso do sistema, desempenho etc. A empresa precisa desses dados para oferecer uma melhor experiência de usuário a todos os seus clientes.

Como desativar o aplicativo CQATest?

Não há problema em desabilitar o aplicativo CQATest, mas você precisa saber o procedimento correto para fazer isso. Portanto, confira os métodos abaixo para fazer isso facilmente.

Forçar parada do aplicativo CQATest

A primeira e simples coisa que você pode fazer para desativá-lo é forçar a parada do aplicativo nas configurações do seu dispositivo.

Se você não conhece o procedimento, siga estas etapas:

Primeiro, abra Configurações no seu dispositivo Android.

Em seguida, clique em Aplicativos e notificações .

Depois disso, abra Todos os Aplicativos .

Em seguida, encontre o aplicativo CQATest na lista e clique em seu nome.

Por fim, clique no Apagar os dados botão e, em seguida, clique Forçar parada . Pode pedir-lhe a sua confirmação; basta clicar Sim

Agora o aplicativo vai parar de funcionar e coletar as informações do seu dispositivo. Mas certifique-se de não abri-lo, pois ele ativará novamente o aplicativo para funcionar.

Verificar e atualizar o firmware do seu dispositivo Android para a versão mais recente ajudará você a se livrar de alguns bugs e experimentar novos recursos. Também é possível que o aplicativo CQATest não esteja disponível na versão mais recente. Portanto, será melhor atualizar seu dispositivo para a versão mais recente.

Se você não sabe como fazer isso, estes são os passos:

Primeiro, abra Configurações .

Em seguida, role para baixo até encontrar Sobre o dispositivo e clique nele.

Na próxima tela, você verá uma opção que diz Atualização do sistema ; bata esse.

Agora, se alguma nova versão estiver disponível, ela será exibida e você poderá começar a baixá-la com apenas um clique. Após o download, reinicie seu dispositivo para salvar as alterações e verifique se você encontra o aplicativo CQATest na gaveta de aplicativos.

Limpar Partição de Cache

Limpar o cache é sempre uma boa ideia, pois evita que seu dispositivo use arquivos desatualizados. Você também pode se livrar do aplicativo CQATest aplicando as etapas abaixo.

Primeiro, desligue seu dispositivo Android pressionando o botão liga / desliga e clicando em Desligar.

Seu próximo passo é pressionar e segurar as teclas liga / desliga e diminuir o volume juntas.

Isso o levará ao modo de inicialização, onde você deve navegar pelas diferentes opções usando os botões de volume.

Agora, use a tecla de diminuir volume para ir para o Modo de recuperação opção.

Em seguida, pressione o Poder Botão para selecioná-lo.

Agora, você verá muitas opções; basta pressionar o botão de volume para selecionar a opção Wipe Cache Partition e pressionar o botão Power para selecioná-lo.

Em seguida, reinicie o dispositivo e, depois disso, abra o menu do aplicativo e o aplicativo CQATest não estará lá.

Limpar dados

Se algum dos métodos acima não funcionar para você, remova o aplicativo CQATest do seu dispositivo; então, como última correção, você pode limpar os dados do seu dispositivo ou redefinir o dispositivo.

Mas antes de fazer isso, faça um backup para não perder nenhum depois de concluir essas etapas.

Primeiro, desligue o telefone.

Em seguida, pressione os botões liga / desliga e diminuir volume para abrir o menu de inicialização.

Agora, você pode usar as teclas de volume para navegar pelas opções.

Então, role para baixo até o Modo de recuperação e pressione o botão liga / desliga para aplicá-lo.

Em seguida, selecione o Limpar dados / reinício fábrica opção.

Agora, todos os dados do seu dispositivo serão apagados e, depois de inicializar o sistema, o aplicativo não estará disponível na gaveta de aplicativos.

Conclusão

Então, isso é tudo o que você precisa saber sobre o aplicativo CQATest. Este aplicativo não é prejudicial para você, mas se quiser desativá-lo, verifique as etapas acima. Se você ainda tem algo a saber, sinta-se à vontade para deixar nos comentários abaixo.

