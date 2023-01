4 maneiras de limpar o cache do aplicativo no iPhone sem desinstalar o aplicativo

O cache de um grande aplicativo do iPhone pode consumir vários GB de espaço de armazenamento. Isso diminuirá a eficiência do seu iPhone diminuindo sua velocidade de processamento. Principalmente se o seu iPhone não tiver muito espaço, isso será um fator frustrante. Como resultado, mais e mais pessoas procuram limpar o cache do aplicativo do iPhone sem excluir o aplicativo.

Todos os dias, seu iPhone acumula dados dos aplicativos que você usa e limpar esses dados pode liberar espaço e acelerar as coisas. Neste guia, você aprenderá como limpar o cache do aplicativo em um iPhone sem excluir o aplicativo.

Qual é a necessidade de limpar o cache do aplicativo no iPhone?

Ao contrário dos smartphones Android, os iPhones não vêm com a capacidade de expandir o armazenamento. Além disso, hoje em dia, muitos telefones Android vêm com a capacidade de expandir RAMs, também conhecidas como RAM dinâmica.

Os iPhones, embora otimizados, são desprovidos desses recursos e todos dependem do armazenamento fornecido pela internet. Os iPhones mais baratos vêm com 64 GB de armazenamento e isso causa muita pressão nos usuários para utilizar esse armazenamento com cuidado. Como resultado, é importante limpar o cache do aplicativo no iPhone para liberar espaço para tudo e qualquer coisa.

Como limpar o cache de aplicativos do iPhone sem desinstalar o aplicativo?

Reinicie seu iPhone

A maneira mais fácil de limpar o cache do aplicativo do iPhone sem excluir o aplicativo é reiniciar o iPhone uma vez por dia. A reinicialização é conhecida por corrigir vários problemas, incluindo alguns ruins, como o teclado que não está funcionando.

Reiniciar é o que todos vocês sabem. Basta manter o botão liga / desliga pressionado e deixar o telefone desligar. Mantenha-o desligado por 2-3 minutos e, em seguida, ligue-o novamente. Você verá que seu iPhone perdeu pelo menos 400-500 MB de cache de aplicativos.

Tudo isso foi alcançado sem excluir o aplicativo. Se você deseja remover mais cache de aplicativos do iPhone, siga o próximo método.

Descarregar aplicativo

Qual é a necessidade de aprender o cache do aplicativo? Bem, você sabe como liberar o armazenamento do seu iPhone e ganhar mais espaço. No entanto, ao limpar o cache do aplicativo, lembre-se de que seus aplicativos serão atualizados e você terá que fazer login novamente. Portanto, recomendamos escrever as senhas em algum lugar seguro ou redefinir sua senha antes de prosseguir.

Descarregar aplicativo é o método oficial para iPhones limparem o cache do aplicativo sem excluir o aplicativo. Aqui estão os passos que você precisa seguir:

Abrir Configurações no seu iPhone. Agora toque em Em geral. Clique em Armazenamento do iPhone na próxima janela. Aqui você encontrará todos os aplicativos instalados no seu iPhone. Toque naquele que você acha que está ocupando muito espaço. Na janela seguinte, clique em Descarregar aplicativo.

Recomendado: Na janela de armazenamento do iPhone, você verá uma opção que diz Offload Unused Apps. Você deve ativá-lo se estiver sempre preocupado com o cache adquirindo seu armazenamento.

Esta opção deve liberar espaço suficiente no seu iPhone. Se isso for suficiente, bem o suficiente. Se não, prossiga com o próximo método.

Desinstale e reinstale instantaneamente

Isso pode parecer um pouco contrário ao que o título é, mas é uma maneira certeira de limpe o cache do aplicativo do iPhone sem excluir o aplicativo. No entanto, você precisa excluir o aplicativo por alguns segundos até baixá-lo novamente. Siga estas etapas para limpar o cache de aplicativos do seu iPhone instantaneamente:

Pressione e segure o aplicativo que você deseja limpar o cache. Clique no Cruz botão que aparece no canto. Quando solicitado, clique em Excluir. Reinicie seu dispositivo. Depois que o dispositivo inicializar, abra Loja de aplicativos e baixe o aplicativo novamente.

É isso. Agora o cache do aplicativo do seu iPhone foi limpo e você também tem o aplicativo novamente.

Bem, esses são os métodos melhores e mais fáceis de limpar o cache do aplicativo no iPhone sem excluir nada. Por outro lado, existem outras maneiras, como instalar um aplicativo de terceiros, conectar seu iPhone ao Mac e fazer todo o trabalho pesado. Você também pode seguir este caminho, mas recomendamos não tentar fazer isso porque seu telefone pode ficar bloqueado e a garantia será anulada. É sempre melhor fazer as coisas de uma maneira menos complicada.

A limpeza do cache do meu aplicativo excluirá tudo?

Não. Se você descarregar ou limpe o cache do seu iPhone, você não perderá nenhum dado ou qualquer tipo de coisa. No entanto, vimos que as pessoas são desconectadas de aplicativos como Spotify e Instagram. Portanto, antes de limpar o cache do seu iPhone sem excluí-lo, recomendamos que você anote a senha para poder fazer login facilmente.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre iPhone limpe o cache do aplicativo sem excluir o aplicativo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Agora você sabe como limpar facilmente o cache do aplicativo no iPhone e no iPad.

