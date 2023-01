Não é segredo que o advento da internet tornou o comércio muito mais adaptável e conveniente para vendedores e compradores. Nesse contexto, muitas pessoas estão abandonando a loja física em favor de aprender como abrir uma lojinha no Instagram ou em outras plataformas de mídia social. Assim, hoje pretendemos dar 5 dicas para abrir um estabelecimento na rede social.

5 dicas para abrir uma lojinha no Instagram

Você já percebeu a importância de aprender a lançar uma loja online no Instagram? Porque agora vamos mostrar como colocar esse plano em ação para que você possa colher todos os seus benefícios.

1ª Dica: Crie uma conta comercial

Para abrir uma loja no Instagram, é preciso configurar um perfil comercial. Para esclarecer, existem dois perfis distintos no Instagram: pessoal e profissional.

O perfil profissional é adaptado para criadores de conteúdo, empresas de comércio eletrônico, provedores de serviços, influenciadores digitais e outros do setor. Resumindo: é a melhor conta comercial do Instagram para empresários sérios.

Além disso, ainda permite que você liste seus produtos no Instagram Shopping, uma conta comercial vem com uma variedade de recursos úteis projetados para aumentar a produtividade da sua empresa:

Indicador chave de desempenho e relatório de insights, engajamento, curtidas, visitas ao perfil, posts mais vistos, dados do seguidor, como idade, sexo, localização etc.;

Promoção do segmento de ação na bio, promoção do feed e stories e muito mais.

Simplificando, é uma ferramenta vital para perfis de negócios.

2ª Dica: Produza uma bio com qualidade ao abrir uma lojinha no Instagram

A bio é uma pequena quantidade de texto que aparece abaixo da foto do perfil e do nome no Stories. Devido ao seu posicionamento proeminente no topo da página, é a primeira coisa que um visitante de novo perfil verá.

Você tem apenas 150 caracteres para fornecer um resumo sucinto da sua empresa aqui. Por isso, você deve aproveitar bem esse espaço elucidando detalhadamente a proposta e as soluções de sua empresa.

Vale apostar nos emojis para enriquecer visualmente o espaço, além de usar links para páginas de conversão. No entanto, o Instagram permite apenas a adição de um único link. Logo, o que pode ser insuficiente para empresas com inúmeros canais de comunicação, vendas e produção de conteúdo.

Então, uma estratégia para colocar os canais de comunicação da empresa é utilizar um agregador adequado.

3ª Dica: Faça a ativação do Instagram Shopping

Para utilizá-lo, cadastre-se gratuitamente na plataforma de negócios do Facebook, Meta Business Suite, no link: www.business.facebook.com.

Depois de concluir o processo de registro, você pode acessar a página do Gerenciador de Comércio. E, em seguida, começar a criar o catálogo de produtos da sua loja online. Na sequência, basta adicionar esses itens ao catálogo do Instagram Shopping. Assim, siga o passo a passo indicado:

Clique em “adicionar loja”, que está abaixo de “editar perfil”;

Logo após, clique em “Conectar conta do Facebook”, depois em “selecione o catálogo”. Por fim, “envie para análise” para adicionar uma loja ao seu perfil comercial.

Em um prazo de 24 horas, você deverá receber uma resposta sobre o status de sua solicitação. Assim, é importante só começar a empregar o instrumento após a aprovação.

Agora, existe um método direto para rotular produtos com seus nomes, preços e links de conversão. Basta navegar até as “configurações” do seu perfil, depois da sua empresa e, finalmente, da sua loja, para verificar se o catálogo de produtos contém as informações corretas.

4ª Dica: Compartilhe fotos originais e de alta qualidade no feed ao abrir uma lojinha no Instagram

Planejar suas postagens é importante, pois a quantidade de conteúdo que aparece no feed de cada usuário é enorme. Por isso, sua empresa precisa saber gerenciá-lo e prender a atenção do usuário.

Criar conteúdo de alta qualidade é a melhor maneira de superar esse desafio. Assim, divulgue imagens de boa resolução de seus produtos, sempre destacando seus diferenciais de venda.

5ª Dica: Implemente uma estratégia de marketing digital eficaz

O mundo digital pode facilitar alguns aspectos da vida de um empreendedor, mas também apresenta desafios significativos. Por exemplo, como competir pela atenção dos consumidores e enfrentar fortes rivais do setor.

E não há outro meio eficaz de superar esse desafio além de uma estratégia de marketing digital bem pensada no Instagram. E para colocar isso em prática, os três pontos a seguir são essenciais:

conhecer seu público-alvo;

produzir conteúdo de alta qualidade; e,

acompanhar a eficácia de sua estratégia.

Para gerenciar efetivamente esses insights e tomar ações efetivas para fortalecer a presença online da sua loja e gerar mais vendas, você precisa de uma poderosa ferramenta de marketing digital.