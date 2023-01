Em contraste com as perspectivas econômicas, o mercado de franquias no Brasil mostrou uma resiliência surpreendente. Com o cenário aquecido e o aparente interesse em obter franquias, é necessário descobrir como divulgar sua empresa e atrair novos prospects. Por isso que hoje, nós vamos informar 5 dicas para divulgar sua franquia.

Para tanto, inicialmente é preciso conhecer o seu público-alvo. Por exemplo, com informações desde informações demográficas (como faixa etária) até seus hábitos e atividades. Depois de organizar seus dados, você pode se concentrar nos canais mais eficazes para geração de leads.

Uma maneira de conseguir isso é identificar as pessoas que compõem sua rede. Por exemplo, criar um perfil do seu cliente ideal, completo com informações demográficas, pontos problemáticos, soluções desejadas e etc. Ou seja, tudo o que aponta para uma possível ligação entre o cliente e a marca.

5 dicas para divulgar sua franquia

Discutiremos na sequência, quais estratégias são necessárias para divulgar sua franquia de maneira eficaz. Então, confira as dicas que fornecemos abaixo e aplique-as à sua rede.

1ª Dica: Faça uso de consultoria de relações públicas para fortalecer sua marca

A fim de obter exposição na mídia e estabelecer as posições editoriais desejadas da empresa, as franquias geralmente contratam firmas de relações públicas para cuidar de suas relações com a mídia em seu nome.

A credibilidade e a visibilidade de sua marca aumentarão com a ajuda de um gerenciamento de rede competente. Além disso, os consumidores de mídia tradicional geralmente incluem proprietários de empresas que podem ser atraídos para investir. Desse modo, construir uma base de clientes para sua rede se virem sua marca anunciada lá.

2ª Dica: Aumente seu perfil no mundo dos negócios usando uma assessoria de imprensa para divulgar sua franquia

Tornar seu nome conhecido na mídia exige tempo, esforço e estratégia. No entanto, a contratação de um serviço de imprensa agiliza o procedimento, pois garante a publicação de conteúdo jornalístico nos portais contratados. Um exemplo são as assessorias de imprensa corporativas, que publicam as notícias de várias empresas em várias plataformas de mídia.

Como resultado, essas empresas desfrutam de níveis vertiginosos de publicidade, estabelecem-se como instituições confiáveis ??e espalham sua marca por toda parte. Em suma, pode haver aumento da demanda por franquias dentro de sua rede, levando a mais aberturas e potencial de crescimento.

3ª Dica: Alcance clientes qualificados por meio de um site de franquia

A ideia de usar um site de franquias para divulgar sua marca é atingir um público que já tem predisposição a se interessar por franchising. Com isso, já está em busca ativa de oportunidades de negócios. Assim, isso melhora as chances de gerar mais leads e, portanto, mais oportunidades de crescimento da franquia.

Os sites de franqueados normalmente divulgam informações de investimento das redes, atuando como uma vitrine para as marcas direcionadas aos franqueados. Assim como, exibindo claramente as identidades visuais das marcas e fornecendo aos empreendedores os dados que eles buscam.

Além disso, este canal é otimizado para geração de leads. Então, fornecendo aos investidores, formulários de contato que podem usar para entrar em contato com a rede e potencialmente criar oportunidades de negócios.

Uma das melhores formas de divulgar sua rede é fazer a sua marca aparecer em um portal de franquias. Além de ganhar destaque, sua rede atrai pessoas em busca de oportunidades de investimento. Ademais, ainda otimiza a captação de leads de forma a tornar a qualificação desses contatos mais fácil e rápida.

4ª Dica: Faça investimentos em marketing de influência para divulgar sua franquia

Os influenciadores digitais estão crescendo em popularidade. Segundo uma pesquisa da Altimeter, divulgada pela Propmark, descobriu que eles geram 203% mais engajamento do que as marcas em seus próprios perfis.

Esta é uma chance de apresentar sua franquia a novos públicos com grande interesse em seu campo, utilizando um canal de comunicação adicional.

A análise de custo-benefício do uso de influenciadores é particularmente favorável. Porque, as negociações neste mercado atualmente não são regulamentadas. Assim, permitindo arranjos de pagamento criativos como, digamos, pagamento em troca de bens e serviços.

5ª Dica: Aumente sua visibilidade online e crie conexões com seus clientes em potencial

Mantenha os canais digitais mencionados acima operacionais. Ou seja, é crucial orientar seus leads durante o processo de conversão, mantendo a caixa de entrada limpa e respondendo a quaisquer perguntas que possam ter.

Além disso, liderar a tomada de decisões depende da capacidade do líder de realizar atividades básicas de construção de relacionamentos. Logo, se sua rede estiver mais próxima, você terá mais chances de ser escolhido.