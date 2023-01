O potencial de lucro no mercado de franquias está atraindo cada vez mais empresários a considerá-lo como uma opção. Mas são tantas possibilidades que é sempre bom buscar dicas que ajudem a escolher a melhor empresa para os objetivos específicos de cada investidor. Por isso que hoje, nós vamos dar 5 dicas para escolher a melhor franquia para investir.

O empresário típico que escolhe investir em uma franquia, o faz porque prefere não começar do zero. Então, opta por colocar seu dinheiro em um negócio que já provou ser bem-sucedido.

5 dicas para escolher a melhor franquia para investir

É fácil ver por que alguns proprietários de empresas podem achar que as franquias são uma boa opção para suas necessidades. No entanto, com tantos modelos e empresas fornecendo o modelo, uma consideração cuidadosa deve ser dada para garantir que a decisão final não resulte em arrependimentos no futuro.

Aqui estão 5 dicas para ajudar a escolher a franquia certa e evitar armadilhas comuns ao explorar suas opções. Confira a seguir:

1ª Dica: Escolher uma carreira com base em sua área de estudo ou experiência profissional

Ao iniciar qualquer tipo de negócio, é sempre uma boa ideia focar em algo pelo qual você é apaixonado. A implicação é que o sucesso nos negócios é mais provável quando os funcionários estão entusiasmados com seu trabalho e gostam do que estão fazendo.

No entanto, lembrar que escolher uma franquia baseada apenas nesse critério pode ser um chute na canela. Isso porque, além do segmento, é preciso avaliar o valor total do investimento. Além disso, observar outros fatores, como se a franquia existe há muito tempo ou não e quanto tempo levará para o dinheiro ser devolvido.

Por isso, é fundamental fazer o dever de casa e não se deixar levar por desejos fugazes.

2ª Dica: Ter experiência operacional de mercado

Antes de decidir por uma empresa para ser franqueada, é importante avaliar o quanto o negócio se sente confortável com o modelo de franquia.

As empresas que começaram a usar o modelo apenas recentemente podem oferecer condições mais generosas aos seus primeiros franqueados. No entanto, o risco de investir nesta fase inicial é bastante elevado.

Em sua ânsia de expandir seus negócios por meio de franquias, muitos empreendedores não consideram totalmente todos os fatores em jogo. Tanto o franqueado quanto o franqueador experimentam angústia mental em decorrência disso. Pois, o primeiro tem que lidar com imprevistos, enquanto o segundo vê sua reputação entre potenciais investidores prejudicada.

Portanto, ao decidir sobre a melhor franquia para investir, é preciso procurar uma empresa com um longo histórico no setor. Ademais, que tenha um conjunto de procedimentos operacionais claramente definidos e que saiba evitar as armadilhas de uma entrada precipitada no mercado de franquias.

3ª Dica: Pertencer associação na ABF (Associação Brasileira de Franchising)

Até certo ponto, as franquias no Brasil passam por avaliação pela ABF. Portanto, para ser filiado à instituição, a franquia deve atender a uma série de critérios, como: apresentar documentação aprovada por todas as autoridades legais, financeiras e contábeis relevantes. Além disso, fornece uma demonstração financeira dos últimos 2 anos.

Se a franquia não atender aos requisitos da associação, ela não será reconhecida como tal.

A escolha de uma franquia que faz parte da ABF dá ao proprietário da empresa a confiança de que seu dinheiro está sendo investido em uma empresa legítima. Ou seja, que está fazendo pelo menos o mínimo necessário para competir no mercado.

4ª Dica: Conhecer a história da franquia

O conhecimento do histórico da franquia também é crucial para o sucesso futuro do franqueado.

As impressões dos clientes e dos atuais franqueados sobre a empresa são importantes para serem consideradas neste estudo. Somente dessa forma, o proprietário de um negócio pode avaliar como os clientes responderão e interagirão com os produtos e serviços oferecidos.

Além disso, é útil saber o que outros franqueados pensam sobre os serviços de suporte do franqueador. Por exemplo, se a empresa realmente cumpre o que promete durante a execução do contrato.

5ª Dica: Analisar a estrutura da franqueadora para escolher a melhor franquia para investir

Além disso, o franqueado deve levar a sério a infraestrutura oferecida pela franqueadora e fazer uma avaliação minuciosa da mesma.

É importante entender não só a infraestrutura física que a empresa oferece, mas também os demais suportes, treinamentos e serviços administrativos que o franqueador presta.

O padrão exigido pelo franqueador e a data de início do negócio devem estar de acordo com os planos do empreendedor. Em alternativa, o contrato pode tornar-se dispendioso para o investidor tanto em termos de dinheiro como de saúde mental.