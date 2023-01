5 maneiras de corrigir meia tela da TV Samsung escura em um lado 2023

As TVs Samsung são a porta-bandeira da empresa há muito tempo. No entanto, essas excelentes TVs têm suas próprias peculiaridades. Acontece que muitos usuários recentemente enfrentaram um problema peculiar, pois dizem que a tela da TV Samsung está escura de um lado. Bem, isso é realmente peculiar. Uma TV é para ser assistida por toda a família, e com um lado escuro não adianta. No entanto, se você está sofrendo do mesmo problema, aqui está um guia para ajudá-lo.

O que causa meia tela da TV Samsung mais escura de um lado?

A TV Samsung escura de um lado pode ser causada por vários motivos. A primeira é que sua TV foi desligada incorretamente, como se a eletricidade tivesse acabado ou você puxou o plugue com força. Se este for o caso, você precisa levar sua TV à estação de serviço porque o TFT pode ser destruído ou o IC pode estar frito.

Se alguma criança brincou com o controle remoto, é possível que as configurações tenham sido ajustadas e nada de grave tenha acontecido, então você pode redefinir as configurações e fazê-lo funcionar novamente. E o último motivo é que algum dispositivo externo está causando problemas, como visto no caso das TVs Hisense. Bem, seja qual for o motivo, aqui está uma lista completa de correções que farão sua TV voltar a funcionar.

Como consertar TV Samsung escura em uma tela lateral 2023

Aqui estão algumas das possíveis correções que resolverão o problema de um lado escuro da sua TV Samsung. Recomendamos que você faça todas as correções, pois assim poderá descobrir se precisa visitar a central de atendimento ou não.

Reinicie sua TV

Uma das correções mais fáceis para resolver a tela da TV Samsung escura de um lado é reiniciá-la. Mas esse reinício não é regular. Desligue a TV, retire da tomada e aguarde 5 minutos até ligá-la novamente.

Mantê-lo desconectado por 5 minutos garantirá que a energia residual seja removida e sua TV volte a funcionar. Se isso não ajudar, prossiga com a próxima correção.

Verifique as conexões externas

Se você estiver usando sua TV com a ajuda de uma conexão com fio, desconecte-a e conecte-a novamente. Se você estiver usando um cabo HDMI do seu computador, verifique se o cabo está bom usando-o em outro lugar.

Desconecte seu decodificador (se estiver usando um) e ligue a TV para verificar se o problema persiste. Você também pode remover todos os componentes adicionais e executá-los gratuitamente para verificação. Se o problema persistir, vá para a próxima correção.

Use o controle remoto

Se as correções acima não ajudaram, é possível que o problema seja causado pelo controle remoto. Para solucionar problemas do controle remoto, remova as pilhas do controle remoto e pressione o botão liga/desliga por 1 minuto. Agora coloque as pilhas de volta, ligue a TV e verifique se a metade ainda está escura ou não.

Reiniciar sua TV

Você já está escuro em um lado da TV, mas se conseguir ver algo na TV, vale a pena tentar redefinir. A redefinição corrigirá seus problemas dependendo do que aconteceu, pois restaurará sua TV à condição de fábrica. Siga estas etapas para redefinir sua TV.

Usando o controle remoto, abra Configurações. Enquanto estiver em Geral, role para baixo e vá para Redefinir. Ele pedirá seu PIN. Se você não alterou seu PIN, o PIN padrão é 0000. Depois de clicar em Redefinir, sua TV levará alguns minutos e reiniciará. Caso sua TV tenha sido comprada antes de 2018, vá para Configurações>Suporte>Autodiagnóstico. Esse processo é semelhante à redefinição e também levará alguns minutos.

Quando o processo estiver concluído, sua TV deve estar funcionando bem. Caso contrário, seu LCD ou TFT está destruído e você precisa levá-lo ao posto de serviço Samsung.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar a tela da TV Samsung escura em um lado. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Suponha que as soluções acima não o ajudem e você precise ir a um Centro de Serviços. Nesse caso, recomendamos que você conserte sua TV em um revendedor autorizado e não em qualquer outro lugar, pois assim você terá uma garantia adicional sobre o item substituído.

