5 maneiras de corrigir o download do Valorant preso em 0,1 KB (2023)

Os patches do Valorant são sempre bem recebidos pelos jogadores que estão ansiosos para ver quais são os novos recursos. Apesar disso, ainda é difícil entrar no clima devido às baixas velocidades de atualização que estragam o clima. Normalmente, essas atualizações ocorrem a cada duas semanas, algumas das quais são pequenas correções e algumas correções significativas.

Não há problemas com as atualizações menores, mas as atualizações significativas podem ser um pouco complicadas. Por exemplo, alguns usuários começaram a relatar que ficaram presos em 0,1 KB durante o download do patch mais recente do Valorant.

Bem, quando nossa equipe explorou e se aprofundou nesse problema, encontramos algumas correções que têm o potencial de resolver se você ficar preso em um erro de 0,1 KB durante o download do Valorant, a atualização de patch mais recente. Então, vamos verificar essas correções:

Por que o progresso do download do Valorant está travado?

Estas são algumas das razões pelas quais isso pode acontecer, mas pode haver muitas outras.

Provavelmente, o problema é causado por uma conexão de internet instável. Portanto, certifique-se de que sua conexão com a Internet seja a mais rápida possível.

Você também pode enfrentar esse problema se o servidor DNS estiver com defeito. Será uma boa ideia alternar entre o DNS do Google se essa for a causa.

Para corrigir esse problema de travamento do download do Valorant, você pode tentar redefinir suas configurações de rede para corrigir qualquer problema com suas configurações de rede.

Também é possível que um firewall cause esse problema. Portanto, o download do Valorant está permanentemente parado devido à sua interferência. É possível resolver o problema permitindo o Riot Client através do seu firewall se este cenário se aplicar.

Corrigir download do Valorant travado em 0,1 KB

Portanto, caso você fique preso em 0,1kb no Valorant enquanto tenta baixar e atualizar o jogo para sua versão mais recente, você deve executar estas etapas:

Verifique a sua conexão com a internet

É necessário ter uma conexão de internet estável de alta velocidade para baixar ou atualizar o Valorant. Portanto, você deve ter certeza de que seu dispositivo está conectado a uma conexão ativa com a Internet. Portanto, para verificar se sua internet está funcionando ou não, você deve passar o mouse no site Speedtest.net e testar a velocidade da sua internet.

Reinicie seu roteador ou modem

Você deve reiniciar seu roteador ou modem wi-fi antes de fazer qualquer alteração nas configurações de rede. Reiniciar o roteador redefinirá todas as configurações, inicializará todos os dispositivos indesejados e resolverá muitos problemas de conexão.

Depois que o roteador for reiniciado, verifique se o problema persiste. Se puder ser corrigido reiniciando o roteador, faça isso.

Usar DNS do Google

Geralmente acredita-se que os servidores DNS são responsáveis ​​por estabilizar as conexões com a Internet, mas às vezes surgem problemas de rede durante a instalação de jogos ou acesso a sites. Você pode resolver o problema de velocidade de 0,1 kb/s alterando o servidor DNS para o servidor DNS do Google, que é recomendado para o Valorant.

Para alterar o servidor DNS, siga estas etapas:-

Inicialmente, na barra de pesquisa, digite Painel de controle e pressione Enter. Selecione Rede e Internet no painel de controle e clique em Rede e Compartilhamento . No painel direito, clique em Ethernet . Na próxima janela, clique em Propriedades . Escolher Protocolo de Internet versão 6 (TCP/IPv6) . A seguir, selecione Protocolo de Internet versão 6 (TCP/IPv6) e clique em Propriedades Você pode marcar a caixa para usar os seguintes servidores DNS. Na caixa, digite os endereços DNS um por um. 8.8.8.8 8.8.4.4 Você precisará pressionar OK para salvar as alterações antes de iniciar o cliente Riot e verificar se o problema persiste.

Use VPN como alternativa

Recomendamos que você use VPN, que significa Virtua Private Network, se notar uma queda de velocidade de 0,1 kb/s, apesar da velocidade estável da Internet. Ele criptografa a conexão de internet entre seu computador e a VPN, ocultando todas as suas informações pessoais.

Desativar protocolo IPv6

Devido à sua incompatibilidade com o IPv6, a Riot – como mencionamos anteriormente – pode entrar em conflito com o IPv6. No entanto, você deve ativar novamente o IPv6 se desativar o IPv6 não funcionar para você, pois pode causar vários problemas para acessar os recursos da Internet.

Aqui estão as etapas para desabilitar o IPv6: –

Usando a tecla Windows, abra o menu Iniciar. Para abrir as configurações, clique no botão engrenagem ícone. Vamos para Rede e Internet . Em configurações de rede avançadas, clique em Alterar opções do adaptador . Clique com o botão direito do mouse no tipo de conexão que você está usando e escolha Propriedades. Você pode encontrar a opção de Protocolo de Internet versão 6 (TCP/IPv6) rolando para baixo. Para salvar as alterações, desmarque esta opção e pressione OK Em seguida, inicie o cliente Riot e verifique se o problema persiste.

Da mesa do autor

Então isso é como corrigi-lo se você ficar preso em 0,1 KB erro enquanto o Valorant baixa a atualização de patch mais recente. Esperamos que você ache este artigo útil. Além disso, caso precise de mais ajuda, comente abaixo e nos avise.

