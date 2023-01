5 maneiras de corrigir o erro de conexão SSL 0X00000023 Madden 23 (PS4/PS5)

Madden 23 é um jogo de futebol americano desenvolvido pela EA Tiburon e publicado pela Electronic Arts. O jogo está disponível em plataformas como Xbox Series X e Series S, Xbox One, PS5, PS4 e Windows. Milhões de usuários baixaram o jogo e gostaram muito. Mas agora, os usuários estão relatando alguns problemas com o jogo. Sim, os jogadores relatam que estão recebendo um “Erro de Conexão SSL” no jogo sempre que eles tentam jogá-lo.

Muitos usuários agora estão procurando métodos pelos quais podem corrigi-lo. Neste guia, estamos aqui com algumas correções para o problema através do qual você poderá resolver o Erro de Conexão SSL em Madden 23 e poderá jogar novamente sem qualquer interrupção. Então, vamos começar com esta introdução.

O que é um ‘erro de conexão SSL’ no Madden 23?

Antes de começar com as correções do erro. Você precisa entender a questão. O erro de conexão SSL no Madden 23 está ocorrendo devido a alguns problemas com o servidor do jogo. Até os jogos da EA twittaram sobre isso por meio de seu identificador oficial no Twitter. Com isso, podemos entender facilmente que o problema não é causado por nosso console de jogos ou por nós. Mas está ocorrendo devido ao final do jogo. No entanto, existem algumas correções disponíveis por meio das quais você poderá resolver o problema.

Algo está acontecendo com nossos serviços online, mas estamos nisso. Enquanto isso, talvez você não consiga se conectar aos modos online, comprar jogos ou fazer login na sua conta. Vamos colocá-lo de volta em seu jogo assim que pudermos. — Ajuda da EA (@EAHelp) 1º de janeiro de 2023

Corrigir erro de conexão SSL no Madden 23 PS4, PS5, PC, Xbox

Sabemos que você está procurando métodos pelos quais possa corrigir o problema do erro de conexão SSL. Então, estamos aqui com isso. Abaixo, listamos algumas das maneiras pelas quais você pode tentar resolver o problema. Então, vamos começar com ele.

1. Entre na Conta EA

Muitos jogadores relataram que poderiam corrigir o problema fazendo login em suas contas EA. Siga as etapas fornecidas abaixo para fazer isso.

Em primeiro lugar, visite o site oficial da EA.

Depois que o site for carregado, faça login na conta.

Depois disso, aceite os termos e condições do jogo.

Você pode entrar na conta usando um PC, celular ou qualquer console de jogos que você usa.

Agora, verifique se o problema foi resolvido ou não.

2. Desative a autenticação de dois fatores

Neste método, você deve desabilitar a autenticação de dois fatores do site.

Visite o site oficial.

Depois disso, clique no ícone do perfil.

Agora, faça login na conta.

Depois disso, selecione a plataforma na qual você está tentando jogar.

Clique nas configurações da conta.

Vá para Segurança e clique em Verificação de Login.

Depois disso, clique em Desativar e salve as alterações.

Agora, reinicie o jogo e verifique se o problema foi resolvido.

Os desenvolvedores da EA sabem sobre o problema e também estão trabalhando para corrigi-lo. O problema é do lado do servidor do jogo, então levará algum tempo para ser resolvido. No entanto, os usuários receberão a atualização assim que os desenvolvedores da EA lançarem a atualização.

Portanto, enquanto isso, sugerimos que você continue verificando as atualizações regularmente para poder atualizá-lo sempre que os desenvolvedores o liberarem. Para verificar a atualização no console ou dispositivo de jogos, você deve seguir as etapas abaixo.

Abra a Game Store de onde você baixou o jogo.

Depois disso, vá para os downloads ou selecione o jogo Madden 23.

Agora, verifique se há atualizações. Se houver alguma atualização disponível, você será notificado sobre isso.

É isso; baixe se houver alguma atualização disponível.

4. Reinicie o console de jogos

Se você ainda estiver enfrentando o problema, sugerimos que reinicie o console de jogos para verificar se o problema foi resolvido. Às vezes, o jogo pode não funcionar corretamente devido a algum problema de carregamento de arquivo de inicialização no console de jogos.

Como os arquivos de inicialização não são carregados corretamente, o usuário pode enfrentar alguns problemas ao jogar. Portanto, sugerimos que você tente reiniciar o console de jogos nessa situação. Reinicie o console de jogos e verifique se o problema foi resolvido ou não.

5. Reinicie o roteador

Muitos usuários relataram que o jogo não estava funcionando devido a problemas de conectividade de rede. Nesse caso, sugerimos que você tente reiniciar o roteador e executar um testador de velocidade da Internet para verificar se o roteador está funcionando corretamente ou não. Se o roteador estiver enfrentando algum problema de transmissão de rede de alta velocidade, reinicie-o e corrija-o. E tente jogar o jogo depois de resolver o problema.

Quando o roteador começar a funcionar corretamente, verifique jogando os jogos em um console de jogos. Quando você estiver executando os jogos, verifique os outros jogos também, para garantir se o problema é com o Madden 23 ou com outros jogos também.

Empacotando

Sabemos que os jogadores estão frustrados com o “Erro de Conexão SSL” em Madden 23. Madden 23 é um interessante jogo de futebol americano; os jogadores adoram jogar. A demanda por este jogo está aumentando diariamente, pois os jogadores estão demonstrando grande interesse neste esporte.

No entanto, muitos jogadores ficam chateados depois de enfrentar o Erro de Conexão SSL e podemos entender o seu sentimento também. Os jogadores podem tentar corrigir o problema pelos métodos listados acima. Experimente os métodos listados acima e verifique se funciona para você ou não. Esperamos que o jogo comece a funcionar bem depois de tentar as correções acima. É isso para este guia, até o próximo.

