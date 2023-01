5 melhores concursos militares para 2023

Mais um ano se inicia e com ele vêm as oportunidades para os concursos, são várias vagas para diversos cargos dentre eles estão os militares que abrange uma grande quantidade de candidatos que aguardam por essa chance.

Se preparar para entrar nessa área é fundamental já que as vagas disponíveis são muito concorridas, porém as expectativas para 2023 são bem positivas para quem deseja ingressar na carreira militar.

São muitas opções disponíveis em várias áreas diferentes para quem prestará um concurso para se tornar um militar, por isso preparamos os 5 melhores concursos militares para você escolher a que melhor se encaixa em seu perfil.

Continue conosco até o final para conferir todas as informações necessárias!

Conheça a Escola de Especialistas da Aeronáutica

Entrar para a Escola de Especialistas da Aeronáutica é o sonho de muitos jovens, mas para garantir uma vaga é necessária muita dedicação e estudos, afinal essa área é muito concorrida por candidatos de todo o Brasil.

Porém, para quem está na espera pelo concurso vale lembrar que a EEAR está ofertando 242 vagas para o curso de Formação de Sargentos para o primeiro semestre de 2024, sendo que 48 dessas vagas são para negros e pardos.

A oportunidade é para homens e mulheres de nível médio, as inscrições vão do dia 23 de fevereiro a partir das 10h até às 15h do dia 15 de março de 2023, a taxa é de R$80,00 e pode ser paga até o dia 22 de março de 2023.

Para aqueles que possuem cadastro no CADúnico, é membro de família de baixa renda ou é doador de medula óssea poderá fazer o pedido de isenção de taxa, o período para solicitar o benefício é o mesmo da inscrição.

Saiba mais sobre a Escola Naval

Outra dica ótima para quem deseja fazer parte do grupo de Militares do Brasil é prestar concurso para a Escola Naval. Sendo assim, localiza-se na cidade do Rio de Janeiro e tem como propósito formar oficiais para a carreira do Corpo da Armada.

A Escola Naval tem um período de 4 anos para o ciclo escolar e 1 ano de ciclo pós-escolar, seu regime é semi-internato. Ou seja, os alunos estudam de segunda a sexta-feira e podem visitar seus familiares no final de semana.

Durante o tempo de graduação o aluno recebe uma remuneração de R$1.574,12. Além de contar ainda com alimentação, uniforme, auxílio médico e odontológico e assistência psicológica, social e religiosa.

No entanto, o concurso para a Escola Naval 2023 aconteceu no ano passado. Portanto fique atento para a próxima chamada, pois em breve a Marinha do Brasil deve abrir novas vagas.

Escola de Sargentos das Armas

A ESA(Escola de Sargentos das Armas) tem como propósito formar e graduar Sargentos combatentes de Carreira das Armas. Então pode encontra-la na cidade de Três Corações/MG.

O Edital do concurso ESA 2023 foi divulgado no dia 4 de março de 2022 onde foram disponibilizadas 720 vagas de ampla concorrência e 180 vagas para cotas raciais, todas para o sexo masculino.

Já as vagas para o sexo feminino foram de 84 para ampla concorrência e 21 para cotas raciais. Ademais, as áreas disponíveis foram para Geral/Aviação para ambos os sexos. Já para a área da Saúde ficam disponíveis 44 vagas de ampla concorrência e 11 vagas para cotas raciais.

Escola de Preparatória de Cadetes do Exército

Se você planeja fazer o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, saiba que o Edital EsPCEx 2023 foi retificado. Ou seja, o prazo para a matrícula no curso de formação será até o dia 25 de fevereiro de 2023.

Então, serão 440 vagas disponíveis, sendo 400 para o sexo masculino. Além disso, um dos requisitos que exigem é possuir uma altura mínima de 1,60m. Já para o sexo feminino serão 40 vagas e a altura mínima para a inscrição é de 1,55m.

Outro concurso em que está previsto para esse ano é o CFS(Curso de Formação de Sargentos). O Edital teve divulgação e oferta 242 vagas de nível médio, as inscrições devem abrir em fevereiro de 2023.

Sendo assim, agora que você já conhece os melhores concursos militares, é só escolher o que melhor se encaixa em seu perfil para se tornar um profissional qualificado!