6 métodos para corrigir a atualização do Valorant travada em 45%

Você também está enfrentando o Valorant atualização travada em 45% emitir? Muitos jogadores relataram que estão enfrentando problemas ao tentar atualizar o jogo para a nova atualização disponível. Ao atualizar o jogo, ele trava em 45%, devido ao qual a atualização não está sendo instalada em seu sistema.

Valorant é um jogo muito famoso e os jogadores adoram competir contra jogadores online. Neste jogo, os jogadores recebem armas com as quais devem matar seus inimigos. A equipe com mais pontos ganha o jogo e as partidas. devido ao Valorant atualização travada em 45% problema, os jogadores não podem jogar o jogo e agora estão procurando métodos de solução de problemas para corrigir o download do valorant travado em 0,1 KB.

Estamos aqui com um guia para ajudar os usuários a sair dessa situação. Neste guia, listaremos os motivos pelos quais você está enfrentando o problema, bem como os métodos de solução de problemas pelos quais você poderá resolver o problema. Continue rolando até o final para saber mais sobre isso.

Os jogadores não são capazes de descobrir por que seus Valorant atualização travada em 45% sempre que eles tentam baixá-lo. Portanto, há vários motivos disponíveis para essa causa do problema. Nós os listamos abaixo, então verifique-os para entender a questão Stuck do Valorant.

Você não está usando uma conexão de internet de alta velocidade para baixar a atualização.

O sistema no qual você está tentando baixar a atualização está desatualizado.

O antivírus ou o Windows Defender Firewall podem ter bloqueado as respostas do servidor Valorant.

Existem alguns problemas com os arquivos de inicialização do seu PC.

Sabemos que você está esperando ansiosamente pelos métodos de solução de problemas pelos quais você pode tentar resolver o problema. Neste guia, listamos os motivos do problema, para que os jogadores possam entender a causa do problema e corrigi-lo facilmente.

Esperamos que você possa ter analisado a causa do problema. Então, agora é hora de verificar como podemos corrigi-lo. Listamos os diferentes métodos de solução de problemas abaixo. Certifique-se de verificá-los corretamente se quiser resolver o problema.

Método 1: reinicie seu dispositivo

Antes de começar com os métodos de solução de problemas para corrigir o Valorant atualização travada em 45% problema, sugerimos que você tente reiniciar seu dispositivo. Sugerimos que você reinicie o dispositivo, pois ao reiniciar o dispositivo, os arquivos de inicialização serão novamente carregados no computador. E há chances de que, se alguns arquivos não foram carregados corretamente na inicialização anterior, ele comece a funcionar corretamente.

Portanto, reinicie o dispositivo seguindo as etapas listadas abaixo.

Abra o Menu Iniciar pressionando Chave do Windows .

. Você verá o botão liga / desliga lá. Clique nisso.

Depois de clicar no botão, você poderá ver a opção de Reiniciar.

Clique no botão Reiniciar e aguarde a reinicialização do computador.

É isso, você está feito. Verifique se o problema foi resolvido ou não. Caso contrário, siga as correções listadas abaixo.

Método 2: Desativar o Firewall do Windows

O Firewall do Windows pode ser um dos motivos pelos quais a atualização está travada em 45%. Caso não saiba, o Firewall do Windows verifica as respostas recebidas do servidor da empresa. Se encontrar alguma atividade suspeita na resposta, ele impedirá que o aplicativo receba mais respostas, por meio das quais a atualização pode travar em 45%.

Mas não se preocupe, há uma maneira de corrigir isso. Você precisará seguir as etapas abaixo para Desativar o Firewall do Windows e verificar se o problema foi resolvido. Abaixo, listamos as etapas, portanto, verifique-as.

Abra o menu Iniciar pressionando a tecla Windows.

Digite “Firewall do Windows Defender” na barra de pesquisa.

Clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Agora, no lado esquerdo da tela, você verá a opção de “ Ative ou desative o Firewall do Windows. “ Clique nisso.

Clique nisso. Assim que a outra tela for carregada, você verá a opção “Desligue o Firewall do Windows.” Desligue-o para redes privadas e públicas.

Depois disso, clique em Salvar e verifique se o aplicativo Riot Client está funcionando bem ou não.

Método 3: Desative o antivírus no seu PC

Muitos jogadores tentaram desativar o antivírus e, em seguida, baixar a atualização e conseguiram resolver o problema. O antivírus é um software aplicativo que continua verificando atividades suspeitas no PC.

Se houver alguma resposta do servidor que o antivírus possa ter considerado suspeito, é provável que eles o bloqueiem. E você começará a ver o problema de travamento durante a atualização.

Para sair dessa situação, sugerimos que você desative o antivírus quando for baixar a atualização. Depois de baixar a atualização, ative novamente o antivírus para todo o sistema.

Você pode desativar facilmente o antivírus acessando suas configurações principais. Lá você poderá encontrar a opção de desativar o antivírus. Certifique-se de fazer isso e verifique se o problema do Valorant atualização travada em 45% é fixo ou não.

Para baixar a atualização mais recente de qualquer jogo ou Valorant, é necessário que seu PC esteja executando a versão mais recente do Windows. Se você estiver usando janelas desatualizadas, é provável que enfrente esse tipo de problema.

Sugerimos que os jogadores verifiquem a atualização mais recente do Windows em seu PC antes de tentar baixar a atualização do Valorant. Você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas fornecidas abaixo.

Abra o Menu Iniciar.

Vá para as configurações.

Clique em Windows Update no lado esquerdo da tela.

Agora, clique em verificar se há atualizações.

Se houver alguma atualização disponível, faça o download.

Método 5: Excluir VGK e VGC no CMD

Outra maneira de resolver o problema é excluir o VGK e o VGC por meio do prompt de comando. Para fazer isso, você terá que seguir algumas etapas, listadas abaixo.

Abra o Menu Iniciar.

Digite “CMD” na barra de pesquisa.

Agora, clique com o botão direito do mouse no resultado mais relevante.

Clique em “Executar como administrador”.

O prompt de comando será aberto em seu sistema.

Agora, digite o comando listado abaixo. Digite o seguinte comando no prompt de comando: “ sc excluir vgk ” e depois de digitar, pressione enter. Novamente, digite o seguinte comando no prompt de comando: “ sc excluir vgc ” e depois de digitar, pressione enter.

Depois de concluir os dois comandos, reinicie o PC.

Agora, você precisará abrir a pasta do Riot Vanguard. Para abri-lo, navegue até as seguintes pastas: C: Drive => Program Files => Riot Vanguard e exclua-o.

Depois de excluir a pasta Vanguard, inicie o Valorant e atualize-o. Agora o Valorant atualização travada em 45% problema será resolvido.

Método 6: Verifique a conexão com a Internet

A atualização ficará travada em 45% se você não estiver conectado com uma conexão de internet de alta velocidade. Sugerimos que, se você estiver enfrentando o problema, execute o testador de velocidade da Internet para verificar a velocidade da rede à qual está conectado.

Muitos jogadores também relataram o mesmo. Eles relataram que o problema estava sendo causado devido ao roteador que estavam usando, mas continuaram tentando correções no jogo devido ao qual o problema não foi resolvido e seu tempo foi perdido.

Portanto, execute o testador de velocidade da Internet no seu PC e verifique se a velocidade da rede é alta ou não. Se não for suficiente executar o jogo ou baixar atualizações, você precisará solucionar o problema do seu roteador ou mudar para uma rede diferente.

Empacotando

Valorant é um jogo multiplayer online muito popular, e estamos cientes da mania dos jogadores por este jogo. Mas, devido ao Valorant atualização travada em 45% problema, os jogadores não podem aproveitar os recursos mais recentes do jogo. Devido a isso, eles estão muito frustrados. Mas não se preocupe; estamos aqui para ajudá-lo.

Neste guia, apresentamos métodos que você pode tentar resolver o problema de travar em 45% e poderá baixar novamente e atualizar a versão mais recente do Valorant. Também listamos os motivos da causa do problema para que você também possa analisar a causa do problema no seu PC. Para resolver o problema, os jogadores terão que seguir os passos descritos acima no guia.

