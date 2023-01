60% dos profissionais que usam IA não a enxergam como ameaça para o emprego

Há uma preocupação no mercado de trabalho de que a inteligência artificial (IA) vai roubar empregos, substituindo pessoas. No entanto, de acordo com um relatório do Boston Consulting Group e do MIT Sloan Management Review, 60% dos funcionários veem a inteligência artificial como um colega de trabalho e não uma ameaça. Além disso, empresas com funcionários que obtêm valor da IA têm 5,9 vezes mais chances de obter benefícios financeiros significativos do que organizações onde os funcionários não obtêm valor da IA.

De acordo com o relatório, os indivíduos obtêm valor pessoal da IA quando o uso da tecnologia melhora sua autodeterminação, que abrange sua competência, autonomia e relacionamento.

É curioso notar que talvez você use inteligência artificial no dia a dia do trabalho sem nem notar. De acordo com os resultados, 66% dos indivíduos relatam que não usam IA ou usam minimamente. Mas quando solicitados com exemplos específicos de aplicativos de negócios aprimorados por IA, como aplicativos de produtividade de escritório, calendários e software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, 43% desses entrevistados reconhecem que usam regularmente ou às vezes produtos de negócios com IA.

Segundo a pesquisa, quando as pessoas não sabem que estão usando IA, eles naturalmente têm mais dificuldade em reconhecer seu valor. Apesquisa mostra que os funcionários que usam IA conscientemente têm 1,6 vezes mais chances de obter valor individual e 1,8 vezes mais chances de ficarem satisfeitos com seus empregos do que aqueles que não percebem que usam IA.

Obrigar o uso de IA é um passo crítico para superar a resistência

Os entrevistados citaram que a obrigatoriedade do uso da IA é um importante passo inicial para superar a resistência. Pessoas obrigadas a usar a tecnologia no trabalho têm três vezes mais chances de usá-la regularmente, em comparação com aqueles que não têm essa obrigação.

A autonomia, porém, deve ser garantida pela liderança. Os indivíduos que podem substituir a IA têm 2,1 vezes mais chances de usá-la regularmente em comparação com aqueles que não podem substituí-la. Além disso, os gerentes que lideram pelo exemplo usando inteligência artificial com suas equipes têm 3,4 vezes mais chances de aumentar o uso regular da tecnologia entre os membros individuais da equipe do que os gerentes que não o fazem.

De acordo com o relatório, 64% dos entrevistados obtêm pessoalmente pelo menos valor moderado do uso da IA. Esses trabalhadores têm 3,4 vezes mais chances de estarem satisfeitos em seus empregos do que os funcionários que não obtêm valor da tecnologia. Apenas 8% dos entrevistados globais estão menos satisfeitos com seus empregos por causa da IA.

Segundo os pesquisadores, para obter os benefícios financeiros e organizacionais da IA, os gerentes de TI devem promover um ciclo virtuoso de uso e valor no nível individual, cultivando confiança, compreensão e consciência da tecnologia. É preciso lembrar que a relação entre o valor individual e organizacional da IA é trazer um benefício sem tirar outro.

Melhora na relação com o trabalho

Pessoas que recebem sugestões baseadas em IA para melhorar seu desempenho têm 1,8 vezes mais chances de se sentirem mais competentes em suas funções do que aqueles que não recebem.

Além disso, os funcionários que trabalham em organizações que investem em ferramentas que melhoram a qualidade da tomada de decisões, para assuntos como programação de operações, gerenciamento de estoque e retorno sobre o investimento (ROI) de marketing têm 1,5 vezes mais chances de perceber o valor individual da IA em comparação com aqueles que estão em organizações que não investem nesse tipo de programa.

Por fim, além de ajudar os funcionários a se sentirem mais capazes em seu desempenho no trabalho, a pesquisa revelou que muitos entrevistados acham que o uso da IA melhorou as interações com os membros de sua equipe (56%), com seus gerentes (47%) e com outras pessoas em seus departamentos (52%).

O relatório “Achieving Individual—and Organizational—Value With AI” foi realizado pelo MIT SMR e o BCG e inclui resultados de uma pesquisa global com 1.741 gerentes e entrevistas com 17 executivos, representando mais de 100 países e 20 setores.