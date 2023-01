7 maneiras de consertar a câmera piscando que não está gravando ou detectando movimento

A Blink fabrica câmeras de segurança compactas e baratas que a Amazon possui. Usando apenas duas baterias AA de íon-lítio, os modelos alimentados por bateria da empresa podem funcionar por até dois anos. Ao contrário das câmeras baseadas em nuvem, as câmeras do Blink oferecem armazenamento local, para que você não precise se preocupar com o fato de seu vídeo sair de casa e não tenha que pagar por assinaturas na nuvem.

Com as câmeras, você pode personalizar os alertas de detecção de movimento, bem como ouvir e falar uns com os outros, visualizar vídeo 1080p em full HD, ativar a visão noturna infravermelha e monitorar o termômetro.

Além disso, algo está acontecendo com suas câmeras, pois, para muitos usuários, a Blink Camera não está detectando/gravando. No entanto, essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, você aprenderá métodos diferentes para ajudá-lo a resolver esse problema.

Corrigir câmera piscando não gravando ou detectando movimento

Não há razão para que as câmeras de segurança que não respondem sejam problemáticas. Embora as câmeras visíveis possam reduzir as chances de uma invasão domiciliar, elas farão pouco para manter sua casa segura se não responderem ou estiverem offline. A fim de resolver o pisca câmera não grava problema, vamos explorar as soluções.

Reiniciando o Módulo de Sincronização

O módulo Wi-Fi se reconectará à rede quando você desligar e ligar o dispositivo. Você pode reiniciar seu Blink com este método no menor tempo possível. Antes de conectar o Módulo de Sincronização novamente, basta desconectá-lo da tomada e aguardar dez segundos.

Enquanto espera, remova as baterias e substitua-as. Seu roteador pode piscar em verde ou azul quando o dispositivo for ligado novamente, indicando que o dispositivo precisa ser reparado.

Substitua as baterias

Pode parecer improvável que uma bateria tenha uma vida útil tão ampla, mas isso não é incomum. É impossível fixar o tempo de carregamento de uma bateria em um momento específico, independentemente do que o fabricante afirma.

Além da curta duração da bateria de muitas câmeras de segurança sem fio, as câmeras de segurança doméstica sem fio parecem estar em uma fase estranha. No entanto, se a câmera não ligar, você precisará verificá-la.

Você pode conectar câmeras piscando com cabos micro-USB, o que é conveniente e útil. É melhor remover as baterias da câmera e ligá-la usando um cabo micro-USB para ver se as baterias são o problema. Certifique-se de que a câmera liga – se isso acontecer e você ainda estiver enfrentando o problema de Blink Camera não detectando/gravando, então as baterias precisam ser substituídas.

Verifique os cabos/conexões e tomadas

Você pode economizar dinheiro não comprando uma câmera desnecessária. Se você está tendo problemas com seu módulo ou câmera, mudar para outra fonte de alimentação ou tentar outra tomada é a primeira coisa a tentar.

Certifique-se de que os fios na tomada estejam conectados corretamente e que estejam funcionando corretamente se a tomada não for o problema. Pode ser hora de substituir o fio se você notar desgaste, aberturas ou danos visíveis. Você deve puxar cada cabo pela ponta depois de verificar se ele está firmemente conectado à porta para a qual deve ir.

Reiniciar Modem, Roteador, Módulo de Sincronização e Câmera

Embora pareça assustador, deve levar apenas cerca de um minuto.

Certifique-se de que o modem e o roteador estejam desligados antes de remover qualquer fio. Espere cerca de meio minuto. Você precisa conectar os dois novamente e aguardar alguns minutos para que a Internet seja totalmente reconectada. Certifique-se de desconectar o módulo de qualquer fonte de alimentação à qual ele possa estar conectado (tomada, bateria, etc.). Depois de retirar as pilhas ou o micro-USB da câmera, aguarde dez segundos antes de ligá-la. Você pode reconectar o Módulo de Sincronização após dez segundos. Certifique-se de que as baterias estejam inseridas com segurança e aguarde a câmera ligar.

Não há com o que se preocupar se você ainda tiver problemas com sua câmera. Isso porque temos mais soluções para você.

Redefinir o roteador Wi-Fi

Você pode ter problemas de conexão devido ao seu roteador se estiver constantemente tendo problemas de conexão. Ele pode ser reiniciado pressionando o botão no roteador ou desconectando-o da parede. Depois de reiniciá-lo, espere que ele se reconecte.

Seu roteador funcionará imediatamente melhor se estiver com defeito! O módulo de sincronização e o roteador também podem precisar ser movidos para mais perto um do outro. É mais provável que haja um problema com a conexão se esses objetos estiverem muito distantes.

Aplicativo Frozen Blink

É possível que sua câmera não funcione se seu aplicativo não responder ou estiver congelado. Se isso ocorrer, você pode evitá-lo encerrando o aplicativo e reiniciando-o.

Pode valer a pena desinstalar o aplicativo se você ainda estiver enfrentando problemas de detecção/gravação do Blink Camera. Depois de fazer isso, basta reinstalá-lo e ver se isso resolve o problema.

Essa ainda é uma etapa importante para garantir que o aplicativo do seu dispositivo móvel não seja a causa dos problemas do seu dispositivo. Mesmo que não resolva tudo de imediato, é um bom passo.

Redefinir a câmera intermitente

Para redefinir a fábrica de uma Minicâmera Blink, você precisa seguir estas etapas:

Você encontrará um pequeno botão de reinicialização na parte inferior da câmera. Mantenha o botão pressionado por 30 segundos. Depois disso, o Blink Mini deve ser totalmente reinicializado.

Se você deseja reconectar seu aplicativo Blink com o módulo do sistema, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Blink no seu telefone. Não há diferença entre os dispositivos. Vá para o canto superior direito da tela e clique no botão “ + .” Dependendo de quais dispositivos Blink você adquirir, você terá várias opções à sua disposição. Escolha um Blink sistema de câmera sem fio . Para escanear o código QR encontrado na parte de trás do seu Módulo de Sincronização, você precisará usar seu telefone. Você deve permitir que sua câmera seja usada pelo aplicativo para que ela possa digitalizar códigos QR. Além disso, você pode inserir manualmente o número de série se não quiser que o aplicativo acesse sua câmera. Na próxima etapa, você será solicitado a fornecer um nome para o sistema e o processo será concluído. Você precisará seguir o mesmo procedimento geral ao adicionar a câmera.

Quando isso não funcionar, é hora de entrar em contato com o atendimento ao cliente ou entrar em contato com um profissional.

Da mesa do autor

Então, isso é como corrigir se o Blink A câmera não está gravando ou detectando movimento. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, caso precise de mais orientações, comente abaixo e nos avise.

